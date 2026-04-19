David Torres 19 ABR 2026 - 11:30h.

Parte del título es para Umar Sadiq

Unai Marrero baja de la nube al Atlético y eleva a los cielos a la Real Sociedad

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ValenciaLa final de Copa se siguió con interés y cariño en Valencia, dónde había varios jugadores "implicados" en la misma.

Cinco años después, la Real Sociedad de Fútbol ha vuelto a conquistar la Copa de S.M. el Rey, sucediendo así en el trono al FC Barcelona. El conjunto donostiarra se ha impuesto al Atlético de Madrid después de 120 minutos —y una agónica tanda de penaltis—de auténtica emoción y espectáculo en una final —la 124ª en la historia de la competición. —que ha puesto a La Cartuja de Sevilla en pie, escenario que ya les encumbró en 2021. Este título supone, además, el primero de Pellegrino Matarazzo como técnico del plantel txuri-urdin, donde llegó hace apenas cuatro meses y, en clave che, otro título para Umar Sadiq.

Parte del título es para Umar Sadiq

Y es que, parte del título es para Umar Sadiq. El hoy punta del Valencia CF jugó las tres primeras rondas con los vascos de la Real y, además, marcó un gol. Es normal que lo celebrara como corresponde. Él también es Campeón de Copa.

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El punta, si hay prima o reconocimiento, tendrá lo suyo porque contribuyó a que los txuri-urdines fueran campeones este sábado.

La envidia de Hugo Duro por sus amigos Soler y Guedes

Al margen de Sadiq, por razones obvias, otros futbolistas, muchos, se alegraron por el triunfo realista. No en vano, en las filas blanquiazules estaban dos futbolistas que compartieron vestuario con los Gayà, Jesús Vázquez, Diakhaby y compañía. Se trata de Carlos Soler y Gonçalo Guedes. Uno de ellos, Hugo Duro, siempre todo corazón, resumía el sentir de la plantilla. "Disfrutad amigos qué envidia", escribía el delantero

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Y es que, en general, ver a Soler y Guedes, dos futbolistas por los que el valencianismo sueña con su regreso, triunfando y ganando la Copa siempre es motivo de alegría a orillas del Mediterráneo. Las redes se llenaron de mensajes como los de Hugo Duro. El portugués dio una asistencia y el valenciano marcó uno de los goles en la tanda decisiva.

Las "celebraciones" che se cierran con la felicitación formal del club a la Real Sociedad. Un mensaje escueto, típico