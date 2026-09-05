Julián Álvarez vuelve al Atlético de Madrid con un cambio de cara y Unai Simón le frena

Julián Álvarez tuvo la ocasión más clara del Atlético en la segunda parte

El uno por uno y las notas del Atlético de Madrid ante el Athletic con siete suspensos

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El Atlético de Madrid cayó con dureza por 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés en un duelo en el que ni el regreso de Julián Álvarez sirvió para cambiar el devenir del encuentro, que se le puso muy cuesta arriba a los de Simeone en apenas un minuto. El argentino entró en la segunda parte en busca de la remontada y, aunque le puso ganas y dispuso de una ocasión que sacó Unai Simón, no pudo colaborar en rascar algo.

El mercado de fichajes echó el cierre el pasado martes y, con él, se confirmó que la Araña será definitivamente jugador rojiblanco en esta temporada. El mensaje desde el club sigue siendo el mismo, con Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa y Giuliano ya desde Bilbao confirmando que es uno más en la plantilla.

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Las cámaras captaron a Julián Álvarez ya desde antes del inicio, ya que se pudo ver al argentino detrás de Diego Pablo Simeone mientras este aplaudía en el homenaje al equipo Genuine del Athletic. No fue la única ocasión en la que la realización le enfocó durante la primera mitad ya que se le pudo ver más de una vez siempre arropado por Juan Musso y el Cuti Romero, que no ha dejado de apoyarle desde que llegara al club.

Julián Álvarez tuvo la ocasión más clara del Atlético de Madrid en la segunda parte

Juntos salieron al terreno de juego de San Mamés en la segunda parte después de los dos goles locales en apenas un minuto que pusieron el encuentro muy cuesta arriba. De ahí el cuádruple cambio del Cholo en el minuto 59 en el que los dos argentinos entraron al campo junto a Koke y Arnau Ortiz con silbidos por parte de la afición colchonera y algún que otro aplauso irónico por parte de los locales.

Pronto demostró que la actitud de Julián Álvarez sobre el campo era otra con respecto al duelo frente al Villarreal, donde aún se le veía apático. Desde el principio comenzó a pedir la pelota jugando como segundo punta y bajando a recibirla para darle más velocidad al juego de los suyos en busca de la remontada.

En sus botas tuvo la ocasión más clara del Atlético de Madrid en toda la segunda parte, con un buen movimiento en el área y un duro chut abajo que sacó Unai Simón. Poco más a partir de ahí por parte de la escuadra madrileña en un choque para olvidar más allá del delantero argentino y la cuota de protagonismo que siempre tiene en los últimos tiempos.