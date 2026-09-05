Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 18:18h.

Así jugaron los hombres de Diego Pablo Simeone

Manu Carreño le pone deberes a Julián Álvarez ante Simeone y el Atlético de Madrid: "Le va a costar"

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El Atlético de Madrid cayó derrotado ante el Athletic Club por 3-0 en San Mamés en un duelo en el que los de Simeone fueron mejores durante la primera mitad, con dos palos, hasta que se cayeron en la segunda. Dos goles en un minuto en dos despistes atrás allanaron el camino para los locales y Sancet sentenció en el encuentro de regreso de Julián Álvarez, que tuvo la más clara de la segunda mitad.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 4 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [3]: No es que tuviera una culpa excesiva en los tres goles del Athletic, pero es que el esloveno no llegó a realizar ninguna parada en el partido de San Mamés.

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Marcos Llorente [4]: Dentro de la dura pugna que tuvieron todo el partido, su hasta ahora compañero en la Selección Española Nico Williams le ganó la partida en la jugada del 1-0 local. Terminó jugando prácticamente como todocampista con los cambios.

Marc Pubill [6]: Muy sólido en labores defensivas, recuperando siempre la posición cuando los jugadores del Athletic lograban zafarse de él. Clave también con el equipo más adelantado en busca del empate.

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Dávid Hancko [5]: Muy activo y enchufado desde el inicio, demostrando ser una roca en los duelos y uno para uno e incluso animándose en alguna ocasión a lanzarse hacia el ataque ante la falta de ideas aunque esta agresividad le pasó factura en la jugada del 3-0.

Álex Grimaldo [3]: Una vez más, el valenciano dejó lagunas en tareas defensivas y esto se notó en el 2-0 cuando Robert Navarro le rompió por completo antes de batir a Oblak antes de que, en el 3-0, también pudo hacer algo más. No tuvo protagonismo en esta ocasión con sus lanzamientos a balón parado.

Morten Hjulmand [6]: Sigue confirmándose el danés como el titular en el eje del centro del campo y fue de lo mejor del equipo madrileño en la primera mitad como un pilar sólido en la medular. Sustituido para mirar más hacia arriba.

Pablo Barrios [6]: Participó por todo el campo el madrileño, que tuvo una de las ocasiones más claras en un entro-chut que Unai Simón rechazó al palo. Terminó incluso como carrilero diestro por momentos siempre como el protagonista con la pelota en los pies.

Giuliano Simeone [3]: No fue el mejor partido del argentino a pesar de que la mayor parte del peligro del Atlético de Madrid se generó por su costado y fue uno de los damnificados en el cuádruple cambio de su padre.

Kang In Lee [5]: Arrancó el partido como suele ser habitual, mirando a la portería rival, y así logró un disparo al palo tras romper con un regate en una baldosa a Yuri. Se fue cayendo con el paso de los minutos y el Atleti notó su pérdida de protagonismo.

Ademola Lookman [3]: No estuvo fino el nigeriano a pesar de caer más al costado zurdo que por el centro, donde hasta Simeone reconoce que está peor. Se marchó sin crear nada de peligro en la hora que estuvo sobre el verde de San Mamés.

Álex Baena [6]: Se nota que tiene otra confianza ya que se anima incluso a disparar desde el centro del campo. Además, sin Julián Álvarez ha ganado en movilidad por el frente de ataque y fue el mejor del ataque durante la primera mitad.

Sustituciones de Diego Pablo Simeone en el Athletic-Atlético de Madrid

Cuti Romero [5]: Debut del futbolista cordobés con la camiseta del Atlético de Madrid participando en una línea de tres centrales ya con el marcador de 2-0 abajo.

Koke Resurrección [4]: El capitán salió en busca de la remontada pero no mejoró la actuación de Hjulmand hasta el momento y no logró erigirse en el líder en el centro del campo que necesitaba su equipo.

Arnau Ortiz [4]: No aportó nada del desequilibrio que buscaba Simeone con su entrada al campo y apenas tocó la pelota, menos aún en zonas de peligro.

Julián Álvarez [5]: Ya con el mercado de fichajes cerrado y confirmado definitivamente como futbolista del Atlético de Madrid, el argentino salió con más ganas que en el anterior duelo, ante el Villarreal, y dispuso de una ocasión en un chut abajo que repelió Unai Simón con un paradón. Pidió siempre la pelota.

Johnny Cardoso [5]: Entró al campo en el tramo final para evitar que el Atlético se rompiera cuando se volcaba ya hacia la meta zurigorri y dejó buenas acciones hasta que tuvo la mala suerte de servirle en bandeja a Sancet el 3-0.