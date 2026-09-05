Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 18:41h.

Una brecha en la cabeza obliga a Edin Terzic a cambiar a Yeray en el descanso

Celebró la primera victoria en casa de la temporada

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Sublime. Así podría catalogarse el partido que protagonizó el Athletic Club ante el Atlético de Madrid en San Mamés. El 3-0 a favor de los de Edin Terzic es el mayor ejemplo de lo vivido sobre el terreno de juego. Tras una igualada primera parte, los goles llegaron en el segundo tiempo y en forma de cascada. Los dos primeros, a los tres minutos de la reanudación.

El conjunto rojiblanco comenzó el segundo acto enchufadísimo y en apenas un minuto Nico Williams abrió la lata. Dos después, en el 48', llegó el 2-0 obra de Robert Navarro. El equipo demostró compromiso, insistencia y un nivel de concentración excelso cuyo mérito, según los protagonistas, es consecuencia del trabajo del entrenador.

Nico Williams fue el primer jugador athleticzale en pasar por los micrófonos de Movistar para analizar el encuentro y aplaudir el gran trabajo que viene realizando Terzic desde su llegada. El atacante otorgó al míster el mérito de la victoria. "Es lo que tiene este míster. Nos ha metido la segunda parte en el descanso, nos ha dado un par de indicaciones. Es espectacular el míster que tenemos y se ve reflejado en el campo. Qué decir. Es un gran míster, desde el primer momento que ha llegado aquí nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Estamos en época de asimilar pero estamos cogiendo esto a la perfección", explicó el jugador rojiblanco.

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Las declaraciones de Nico Williams

Tres puntos en casa: "Nos sabe muy bien, venimos de una victoria fuera de casa, teníamos muchas ganas de puntuar aquí, de demostrar el nuevo estilo de juego del míster, estamos muy contentos con él.

Su gol: "Siempre es importante meter goles para un delantero, este año quiero hacerlo bien, muy contento y espero que no sea el último de cabeza".