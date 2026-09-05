Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 23:31h.

Antonio Hidalgo ensalza el valor de Aubameyang además de sus goles

El uno por uno y notas del Deportivo en casa del Villarreal con matrícula de Aubameyang

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Espectacular arranque de temporada del RC Deportivo de A Coruña en su regreso a LALIGA EA Sports con ocho puntos de 12 posibles tras el triunfo por 2-3 ante el Villarreal en La Cerámica de nuevo con los fichajes siendo decisivos. Entre ellos destacó Pierre Aubameyang con un gol y dos asistencias para mantener un espectacular momento de forma en este arranque que destacó Antonio Hidalgo en Movistar+, con el secreto para mantenerse así a sus 37 años.

Antonio Hidalgo, sobre el Villarreal-Deportivo y el nivel de Aubameyang

Gran inicio de LALIGA EA Sports: "Al final uno siempre intenta preparar todos los partidos para poder competir y para luchar cada partido. Sabemos de la dificultad que tiene, somos unos recién ascendidos. Hoy hemos encontrado una victoria brutal. El trabajo de mis jugadores ha sido muy grande y hemos tenido una recompensa muy grande al trabajo. El Villarreal nos ha exigido muchísimo y muy contentos por los tres puntos.

Fichajazos en el mercado: "No es una cuestión de fichajes y de nombres, luego hay que ponerlos en el campo y rendir. Evidentemente, los jugadores que han salido en la segunda parte nos han dado un plus con mucho talento y mucho desborde. Sabíamos que íbamos a sufrir muchísimo con el Villarreal y nos iban a empujar muchísimo. Sabíamos que, en esa situación, teníamos que estar preparados para todo pero, evidentemente, la salida de Adama o de Yere, de Zaka... esos jugadores tan determinantes te dan un plus en Primera División y lo necesitas porque al final hay mucho talento y jugada individual de uno contra uno y necesitas pegada".

Nivel de Aubameyang: "Es una auténtica locura. Me gustaría que le vieseis en el día a día, la implicación que tiene, cómo entrena, no se pierde un entrenamiento, trabaja como el que más... Evidentemente, luego tiene ese talento diferencial que le ha hecho hacer la carrera que ha hecho. Muy contento de tenerle en nuestro equipo".

Ilusión de la afición por la temporada: "Esto es largo. Al final tenemos ocho puntos, nos faltan muchos para llegar a la salvación ,que es el objetivo marcado por el club. Somos unos recién ascendidos, no hay que olvidar que muchos de nuestros jugadores o incluso yo somos debutantes en Primera División. Esto va a ser largo, llevo muchísimo tiempo en el fútbol y sé cómo funciona. A partir de ahí, tenemos que seguir peleando y disfrutando los momentos. Ahora, a preparar el próximo partido".