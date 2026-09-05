Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 23:16h.

Aubameyang marcó un gol y dio dos asistencias ante el Villarreal

El divertido vacile de Aubameyang a Adama Traoré por su presentación con el Dépor: "Básicamente"

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El RC Deportivo mejora aún más su espectacular arranque en el regreso a LALIGA EA Sports después de la victoria de este sábado por 2-3 ante el Villarreal en La Cerámica de nuevo con Pierre Emerick Aubameyang como MVP. El gabonés completó una nueva exhibición con dos asistencias y el gol del triunfo en su cuarto partido consecutivo marcando, algo que celebra junto al trabajo de todo el equipo coruñés.

Tras marcar contra el Elche, el Málaga y el Valencia, Auba volvió a lucirse en Vila-Real marcando el 2-3 que le daba la victoria al Dépor al robar una pelota en un fallo del equipo groguet y batir a Luiz Júnior en el mano a mano. Antes se había vestido de mago para inventarse dos asistencias primero a Luismi en la primera parte y después a Zakaria en la segunda.

Aubameyang celebra su estado de forma

Nada más acabar el partido, en Movistar+, el ariete celebró este triunfo reivindicando la labor de todos en el Dépor: "Muy contento porque no fue fácil hoy pero tengo que felicitar a todo el grupo. Porque no sólo quien ha jugado, también los que han entrado han hecho la diferencia. Eso es un grupo y es lo que tenemos que hacer en cada partido. Muy contento".

Preguntado por su nivel esta campaña, Aubameyang bromeó entre risas: "Estamos trabajando bien". También reconoció que han sabido sufrir mientras aguantaban el empate esperando alguna contra: "Hay momentos para sufrir y hemos sufrido un poquito pero al final hemos tenido la energía para ir en estas contras con Adama, Zaka.. Muy bien".

Con ocho puntos en cuatro jornadas, Auba no quiere pecar de exceso de confianza y no quiere mirar más allá del choque en el Coliseum de la próxima jornada: "Hay que mirar partido a partido. El próximo lo jugamos fuera de casa contra el Getafe y es lo importante. Vamos así, cada semana tenemos que sufrir como hoy y ganar partidos".