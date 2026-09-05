Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 20:56h.

Pablo García se estrenó con el Racing como titular y con gol

Pellegrini echa sal a la herida de Pablo García: "Le dije que se quedara, buscaba que lo vendieran"

Compartir







Uno de los grandes protagonistas en el cierre del mercado de fichajes en LALIGA EA Sports ha sido Pablo García con su salida del Real Betis tras toda una vida en el equipo sevillano y su llegada al Racing de Santander. Este sábado, el atacante se ha estrenado directamente como titular en el equipo cántabro y, a pesar de la derrota ante el Rayo por 3-2, ha dejado patente su importancia con un gran gol e incluso demostrando galones.

El de Parque Alcosa arrancó el choque desde el once titular ocupando el hueco que ha dejado otro sevillano como Andrés Martín con la lesión que sufrió en la jornada anterior frente al Elche. Antes del encuentro, José Alberto confirmó que buscaba con su presencia "desparpajo, atrevimiento, talento, verticalidad..." además de destacar su polivalencia que tan bien les va a venir.

Menos de media hora tardó Pablo García en marcar su primer tanto con la camiseta del Racing de Santander al aprovechar un tremendo error de la zaga del Rayo. Tras un mal control de Sergio Valentín, el internacional sub 21 no se lo pensó y se sacó un zapatazo desde lejos que se convirtió en gol al coger a contrapié a Dani Cárdenas.

Galones dentro y fuera del campo ya que, durante la pausa de hidratación de la primera mitad, el sevillano fue uno de los que llevó la voz cantante. A pesar de su juventud y los pocos días que lleva en el equipo, no se cortó a la hora de dar indicaciones a sus compañeros e incluso a su entrenador, José Alberto, sobre lo que estaba viendo y sintiendo sobre el campo.

El regusto fue agridulce en su debut para Pablo García ya que el Rayo terminaría remontando con un doblete de Sergio Camello antes de toda la polémica del final. No pudo lograr el empate el canterano bético a pesar de intentarlo en un encuentro en el que dejó todo tipo de detalles como sus risas con su excompañero y rival este sábado Bouare y sus continuas protestas al árbitro tras el gol anulado a Zabiri.

Pablo García espera marcar muchos más goles con el Racing

Tras el partido, no dudó en tomar la voz cantante y conceder la entrevista a pie de campo para Movistar+ en la que reflejó sus sensaciones tras este primer partido con la camiseta del equipo montañés.

Análisis del partido: "Hemos salido un pelín desconectados en esos primeros minutos de la segunda parte y equipos como el Rayo, de este nivel, te hacen goles con poquito pero me quedo con el trabajo del equipo. Lo hemos intentado hasta el final. Ha habido también un par de jugadas un poco polémicas con el gol anulado y tal pero a seguir mejorando y a pensar en el próximo".

Gol anulado a Zabiri: "Yo no lo he visto en la tele, no sé cómo habrá sido, pero en directo en el campo no se aprecia una falta, que es lo que nos comenta el colegiado, que ha habido falta sobre el portero del Rayo. Hay días que cae para un lado y días que cae para otro pero me quedo con el sacrificio del equipo durante todo el partido y, sobre todo, en los últimos minutos".

Primer gol con el Racing tras la emoción de su salida del Betis: "Contento de ese golito y esperemos que sean muchos más con esta camiseta. Estoy muy contento de estar aquí".