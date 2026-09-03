Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 12:40h.

"La plantilla está cerrada, es lo que hay, ya dije mi opinión"

El entorno de Pablo García niega que rogara una salida: "El Betis le comunicó que no aceptaría una cesión"

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En el Real Betis Balompié aún están encendidos los rescoldos del tramo final del mercado de fichajes, y todo el beticismo estaba muy pendiente este jueves de las palabras de Manuel Pellegrini. El chileno ha comparecido en la previa del partido ante el Real Madrid, y ha tocado con su particular y elegante modo todos los temas candentes. Especialmente sincero ha sido en el de Pablo García, la salida que tanto ha dolido a los béticos y que no ha dejado un buen sabor de boca en el club.

“Bastante controvertida su salida, por muchos motivos. Hablé con él hace un mes, le dije que tendría que quedarse, era un jugador importante, le faltaba madurez y tenía mucho futuro. En segundo lugar, porque él quiso irse y lleva dos semanas buscando que lo vendan. Tercero, la emoción de dejar el Betis después de tantos años le ha jugado una mala pasada”. Claro, sincero y conciso Pellegrini.

Tampoco huyó el preparador bético del hecho de que no haya llegado un mediocentro defensivo, tal y como él pidió. “La plantilla está cerrada, es lo que hay. Ya dije mi opinión, no cambia en tres o cuatro días. Veremos semana tras semana cuál es la mejor forma”.

Tanto es así, que Pellegrini reconoció la calidad de Ceballos, pero también dejó claro que él buscaba otro perfil. “Ya dije la semana pasada lo que necesitábamos, Dani Ceballos en su carrera lo demuestra. Tiene calidad y nos va a aportar, en esa posición vamos a tener distintas alternativas. Es un muy buen refuerzo. Uno tiene otros análisis, pero Dani Ceballos sin lugar a dudas va a ser una alternativa importante”.

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Facundo Bernal y Marc Roca, juntos. “En la semana trabajo distintas alternativas para ver que puede suceder en los partidos. Cada uno tiene la capacidad de armar el equipo como estime conveniente. Iremos viendo, son una serie de factores que siempre van alterando la formación ideal que uno tiene para cada partido”.

La opinión de Fajardo. “Todo el mundo tiene derecho a opinar y a tener opiniones distintas. No analizo públicamente las conversaciones privadas que pueda tener en el club”.

Puestos doblados. “Ya sabe mi opinión. Si digo que falta un jugador y no está, mantengo la misma opinión. Solo esa demarcación. El resto están doblados”.

Iker Losada y los que no salieron. “No tengo reflexión sobre el tema. Hay un plantel y de ese dispongo todos los partidos para todos los jugadores que están en condiciones. No echo jugadores, me corresponde trabajarlos. Iker sabe mi opinión, tiene un puesto complicado, por delante a Isco, Lo Celso, Ceballos, Fornals, pero los jugadores toman las decisiones. Me corresponde trabajar exactamente igual con el mejor, el peor, el más caro y el más barato. Son todos exactamente iguales”.

La opinión de la afición. “Entiendo que el fútbol es pasional, no es racional. Con esa pasión del hincha del Betis, a todo el mundo le habría gustado una mejor plantilla. La exigencia va a ser mayor, hay partido de Champions, pero esta plantilla ha dado y hemos tenido años donde se ha vendido más de lo que ha llegado, siempre ha sabido dar la cara. El hincha estaba muy ilusionado, pero vamos a tenerle apoyando al plantel durante todo el partido y el plantel dejando en la cancha todo lo posible”.

Nelson Deossa y su charla con el plantel. “Ya dije que con los jugadores no me meto si aceptan ofertas. Tocó un tema personal que quería que el plantel supiera, no tiene ninguna relación con su salida o llegada. Un tema extrafutbolístico”.

Amrabat. “He tenido siempre contacto con los que se han ido para que sepan mi opinión personal. Es un tema cerrado, firmó por el Ajax, desearle lo mejor y centrarnos en lo que tenemos aquí”.

Su renovación. “No es un tema prioritario en este momento, para mi por lo menos. No creo que haya ninguna incidencia en ese aspecto”.