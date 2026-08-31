Celia Pérez 31 AGO 2026 - 08:34h.

El delantero gabonés señala como clave a la afición herculina

Notas y uno por uno del Deportivo en su victoria ante el Valencia, con Aubameyang siendo de nuevo la estrella

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Tras dos empates, el Dépor por fin ha conseguido su primera victoria en su regreso a Primera división. Lo ha hecho ante el Valencia, ahondando en su crisis, y en Riazor ante su afición, con la que volvió a encontrarse en comunión tras la tensión de las últimas semanas. En el momento en el que Riazor rompió a animar después de 12 minutos de silencio, así lo había pedido la Federación de Peñas tras encontrar una solución a su divorcio con el club, el Dépor encontró la vía para abrir el marcador en un córner lanzado por Luismi Cruz que Tárrega metió en su propia portería.

Aturdidos, quizá, por el ambiente, los jugadores del Valencia regalaron poco después el segundo gol. Una falta lateral al borde del área gallega se convirtió, por la pasividad de los valencianistas para frenar primero a Mario Soriano y después a Aubameyang, en el tercer gol del delantero gabonés con la camiseta blanquiazul, otra obra de arte en la finalización.

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Precisamente fue Aubameyang el que destacó la importancia de sumar el primer triunfo esta temporada. "Era importante hoy ganar el partido. Tengo que dar las gracias a mis compañeros, que son muy buenos con los pases. Tres goles. pero tres pases increíbles. Estoy muy contento", señaló el delantero del Dépor ante los micrófonos de .

Es más, el gabonés destacó lo fundamental que fue el apoyo de la afición herculina. "Muy bueno. La gente es muy importante para nosotros. Te da una energía más increíble. La gente, un aplausos para ellos", apuntó el futbolista deportivista.

“Tengo un poquito de suerte con el Valencia”, ironizó Aubameyang al ser cuestionado por su idilio con el conjunto che, al que ya había hecho tres goles con la camiseta del Arsenal y otros tantos con la elástica del FC Barcelona.