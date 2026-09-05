Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 22:55h.

Así jugaron los hombres de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo valora el mercado de fichajes del Dépor y la adaptación de Giménez y Casadó: "Tendremos que darle vueltas"

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El RC Deportivo de A Coruña consiguió un espectacular triunfo remontando hasta por dos veces u marcador en contra para terminar ganando por 2-3 al Villarreal en La Cerámica. El claro protagonista en el equipo de Antonio Hidalgo fue Pierre Emerick Aubameyang, que completó una nueva exhibición con dos asistencias de genio y el tanto de la victoria para anotar por cuarta jornada consecutiva.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto coruñés en la jornada 4 de LALIGA EA Sports.

Leo Román [7]: Quedó retratado en el 1-0 de Nicolas Pépé con una mala salida pero se repuso con varias paradas destacando una palomita en un trallazo de Moleiro desde la frontal y un mano a mano que le sacó también al canario.

Ximo Navarro [8]: Su veteranía le da un plus de solvencia al Dépor aunque dejó claro que la salida de balón no es uno de sus fuertes. Puso casi imposible superarle en los duelos individuales.

Lucas Noubi [7]: Impecable en los balones filtrados al ataque aunque a veces puede pecar de exceso de confianza con la pelota en los pies. Mantuvo a raya a Ayoze Pérez.

José María Giménez [7]: Directo en el once titular, el defensa charrúa demostró su poderío en los duelos individuales y en los balones aéreos pero sufrió al tener que correr al espacio de su espalda. Preciso pase a Aubameyang en la jugada del 1-1.

Giacomo Quagliata [8]: Lo pasó mal con Pépé, que le buscó una y otra vez aunque el italiano pudo sostenerle con el paso de los minutos e incluso desplegarse en ataque para poner balones con peligro a los delanteros herculinos.

Lorenzo Amatucci [8]: El italiano sigue dando buenas muestras de su visión de juego con balones a la espalda de la defensa como el que no supo aprovechar Aubameyang. En defensa supo ponerse el mono de trabajo cuando más apretaba el Villarreal.

Mario Soriano [7]: Aunque le sigue costando a la hora de tener que jugar con bloque bajo, cuando el Dépor tiene la pelota el centrocampista deja patente la técnica individual que tiene tanto a la hora de golpear como de tomar decisiones con el balón.

Luismi Cruz [9]: Ya sea como carrilero derecho en defensa o como centrocampista en ataque, el portuense desplegó la calidad de su zurda por todo el campo y se estrenó como goleador en Primera División al rematar de primeras con la pierna mala un envío de Aubameyang.

Riki Rodríguez [6]: Con el Dépor volcado por el costado derecho, donde se asociaban Mario Soriano y Luismi, el asturiano apenas pudo destacar con la pelota pero fue creciendo con el paso de los minutos.

Bil Nsongo [7]: Se hizo la guerra por su cuenta batallando con los defensas del Villarreal y valiéndose de su físico para buscar inquietar la meta de Luiz Júnior. Clave para evitar un gol de Gerard Moreno a balón parado.

Pierre Emerick Aubameyang [10]: Sus desmarques le dan la vida al Dépor. Con ellos dispuso hasta de dos ocasiones claras en la primera mitad antes de inventarse una asistencia de genio para el gol de Luismi Cruz que ponía el 1-1 y otra para Zaka en el 2-2. La guinda fue el balón que recuperó para anotar el 2-3 y mantener su espectacular arranque.

Sustituciones de Antonio Hidalgo en el Villarreal-Deportivo

Yeremay Hernández [7]: El canario sigue sumando sus minutos en esta temporada y cada vez demuestra mayor frescura con sus conducciones necesarias para poder salir cuando el Dépor está con bloque bajo.

Miguel Loureiro [7]: Entró al campo para tratar de mantener el empate y el Deportivo terminaría logrando el triunfo cerrando bien atrás. No ha acusado el salto de categoría.

Marc Casadó [8]: Primeros minutos para el jugador cedido por el Barça, que tuvo que trabajar atrás para ayudar a sus compañeros a sacar un triunfo de La Cerámica y demostró un oficio que no se le había visto en el Barça.

Adama Traoré [7]: El internacional español tuvo mala suerte en el despeje con el que se marcó el gol en su propia portería aunque se le puede achacar que no cerrara bien la defensa permitiendo a Buchanan estar en posición de peligro. Después se recuperó con varias jugadas en las que creó peligro con su electricidad por banda derecha.

Zakaria Eddahchouri [9]: El ariete salió justo después del 2-1 para buscar el empate y dicho y hecho, aprovechando el pase de Aubameyang para sacarse un zurdazo que sorprendió a Luiz Júnior.