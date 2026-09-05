Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 18:00h.

Fernando Alonso saldrá 18º en Monza y se incrementan los problemas con Honda

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La clasificación del Gran Premio de Italia ha vuelto a poner a Aston Martin frente a su cruda realidad. Fernando Alonso no pudo superar la Q1 en Monza y partirá desde una de las últimas posiciones de la parrilla, en una sesión en la que Pierre Gasly protagonizó la gran sorpresa al conseguir la 'pole'. El asturiano, que ya había sufrido durante los entrenamientos libres, asumía después que el resultado entraba dentro de lo previsto.

Fernando Alonso no escondió el problema que arrastra Aston Martin en el circuito de Monza y señaló directamente a la unidad de potencia Honda como una de las grandes causas del decepcionante rendimiento del AMR26. "Nos lo esperábamos. Sabíamos que esta pista, con Las Vegas, sería la peor para nosotros. Perdemos mucho, hay un gran déficit en las rectas. Los datos están ahí, no somos ciegos", explicó el asturiano en AS.

Fernando Alonso asume la crítica situación

El contraste con los circuitos más favorables para Aston Martin es evidente. Alonso recordó el buen comportamiento mostrado en Budapest y Zandvoort, donde el chasis permitió al equipo acercarse a la zona de puntos: en Países Bajos terminó noveno, sumando sus primeros puntos del año, mientras que en Hungría fue decimocuarto. En Monza, sin embargo, las virtudes del chasis quedan prácticamente anuladas por las características del trazado. "No hay mucha manejabilidad en Monza, vamos el 90% de la vuelta con el pedal a fondo. En Monza prefiero tener más potencia que manejabilidad", añadía.

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Alonso no espera milagros en la carrera del domingo. Su mirada está puesta mucho más allá de este fin de semana y en la construcción del proyecto para 2027. “El motor no arrancaba. No sé si el motor de combustión interna, la batería o lo que sea, pero sí, no arrancó. Así que no pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación. Aún podíamos haber sacado algo más en el último intento. Quizá habríamos estado por delante de los Cadillac, pero nada más que eso. No va a cambiar nuestra mentalidad para tener un mejor 2027”, aseguró convencido de que Aston Martin ha encontrado la dirección adecuada con el chasis, pero todavía debe solucionar el otro gran déficit.