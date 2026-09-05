Pierre Gasly da la sorpresa en Monza y logra la 'pole', por delante de George Russell y Oscar Piastri

Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 17:13h.

Pierre Gasly se saca de la manga una vuelta espectacular y hace la 'pole' en Monza

La imagen de desesperación de Fernando Alonso tras caer de nuevo en Q1

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Monza ha regalado una de esas clasificaciones que parecen imposibles de pronosticar antes de empezar. Pierre Gasly ha conquistado la 'pole' del Gran Premio de Italia, colocando al Alpine en lo más alto de la parrilla en una Q3 absolutamente sorprendente. El francés aprovechó a la perfección las particularidades del trazado italiano y, en una sesión marcada por los rebufos y unas diferencias mínimas, se impuso a los grandes favoritos. Gasly culminó así un sábado extraordinario para Alpine, justo después de vivir un viernes especialmente convulso por la decisión de la FIA de devolverle las sanciones que le habían costado definitivamente el podio de Mónaco.

La 'pole' de Gasly, además, adquiere todavía más valor por el baile que sufrirá la parrilla antes de la carrera. Kimi Antonelli tendrá que arrancar desde el fondo de la parrilla después de haber montado componentes adicionales en su unidad de potencia, una penalización que condiciona por completo la batalla por el Mundial. El italiano, líder del campeonato, tendrá que emprender una remontada desde atrás mientras George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen y los McLaren tratarán de aprovechar la oportunidad para recortar terreno en la clasificación general. La sanción de Antonelli puede convertir la carrera en una auténtica partida de ajedrez, con el líder obligado a adelantar en un circuito donde la velocidad punta y la gestión de la energía serán fundamentales.

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"Ha sido increíble. Me he sentido muy bien en el coche desde la primera vuelta de la Q1. He intentado mejorar poco a poco en cada sesión. He sentido que era muy buena vuelta. Llevo nueve años intentando hacer la 'pole'", reconoce el propio Gasly nada más bajarse de su monoplaza.

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Sigue la crisis para Carlos Sainz y Fernando Alonso

Y si Gasly vive un día para recordar, los españoles tienen motivos para querer borrar cuanto antes esta clasificación. Fernando Alonso se ha hundido hasta la 21ª posición, víctima de un Aston Martin AMR26 que vuelve a exhibir todas sus carencias en un circuito donde el motor Honda queda especialmente expuesto. Carlos Sainz tampoco pudo sacar a Williams de la zona baja y terminó 16º, muy lejos de cualquier pelea por las posiciones delanteras.

Así ha terminado la clasificación del GP de Monza