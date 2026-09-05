La imagen de desesperación de Fernando Alonso tras caer de nuevo en Q1: cabreado y negando con la cabeza

Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 16:41h.

Fernando Alonso termina antes de tiempo la Q1 y se baja negando con la cabeza

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Todo el mundo sabía que este fin de semana en Monza, el Aston Martin de Fernando Alonso iba a sufrir de lo lindo. El propio Alonso ya había avisado, incluso la escudería británica era bien consciente de la agonía que se iba a ver en en el Gran Premio de Italia. Y es que las rectas tan largas que caracterizan el trazado italiano no ayudan en absoluto a devolver el optimismo al 'alonsismo'. Lo vivido en Hungría y, sobre todo, las buenas sensaciones en Zandvoort ya son parte del pasado.

"Probablemente en Hungría podríamos haberlo hecho un poco mejor. Y sí, dependerá de cada circuito, dependiendo de cuántas rectas tengamos. Así que no espero que en Monza seamos competitivos, pero quizá en otros circuitos podamos sumar puntos", auguraba el piloto español tras finalizar noveno hace dos semanas en el Gran Premio de los Países Bajos. Una predicción que claramente ha clavado: el fin de semana en Monza está siendo más duro de lo esperado.

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Fernando Alonso, enfadado tras caer en Q1

La imagen de Fernando Alonso bajándose del coche a falta de dos minutos para que la Q1 llegase a su fin ya está dando la vuelta al mundo. Poca gente esperaba ver al AMR26 luchando por entrar a la Q3, pero el rendimiento del monoplaza en Monza está dejando mucho que desear. En los entrenamientos libres, Alonso ha sido incapaz de demostrar el nivel que sí tenía en Zandvoort. Un jarro de agua fría que corrobora el trabajo que tanto Aston Martin como Honda aún tienen por delante.

Y toda esa frustración se ha visto claramente por cómo se ha bajado Alonso de su monoplaza. Además de hacerlo con la sesión aún en marcha (ni siquiera ha luchado un último intento), el asturiano ha mostrado su desesperación con gestos negativos en el box: cabreado y negando con la cabeza. Una situación que le crea una frustración constante, y es que en Monza ha clasificado en vigésima posición. Paso hacia atrás.