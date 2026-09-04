Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 23:05h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

Josep Pedrerol y el apoyo a Mourinho por su aviso a los jugadores del Real Madrid: "Le gusta poquito"

Compartir







El Real Madrid cayó por 1-0 ante el Real Betis este viernes en La Cartuja en un duelo ante varios viejos conocidos como Fran García, Isco o Dani Ceballos, el último fichaje local. Un encuentro de más ocasiones para el equipo merengue en el que Parrott adelantó a los locales y Mbappé desperdició un penalti en el tiempo de descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 4 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [5]: Sacó una buena mano a Antony en la primera parte y otra a Deossa en la jugada del gol pero no pudo hacer nada en el rechace de Parrott desde el suelo.

PUEDE INTERESARTE Quiénes son los 20 directores deportivos de LALIGA EA Sports y qué nota sacan tras cerrar el mercado de fichajes

Denzel Dumfries [7]: Un puñal por la banda derecha en la que cobra mayor importancia al dirigirse Arda Güler a posiciones más centradas. En defensa supo aguantar las carreras del exmadridista Fran García.

Ibrahima Konaté [5]: No estuvo ni mucho menos tan fino como Huijsen ni con la pelota ni sin ella en labores defensivas, a pesar de que terminó cumpliendo.

Dean Huijsen [8]: Muy bien saliendo siempre al corte y en los duelos con el Cucho, al que apenas dejó recibir la pelota, además de tenérselas tiesas con Antony. También clave en la parcela ofensiva ya que fue el más fino en la salida de balón y tuvo el gol de cabeza en un remate al larguero además de dar una asistencia a Mbappé tras un robo a Antony que no aprovechó el galo. Deossa le ganó el salto en el gol.

Marc Cucurella [7]: Pendiente siempre de Antony, al que no dejó acercarse al área con la pelota en los pies cuando buscaba las diagonales hacia la meta de Courtois. Terminó fundido después de un enorme despliegue en el que tuvo que recuperar su posición una y otra vez.

Fede Valverde [4]: Le cuesta cuando tiene que tomar la iniciativa de sacar la pelota y por ello cedió esta labor a Huijsen o Arda Güler. Mejoró algo desde la entrada de Bernardo Silva al poder desplegar sus habituales conducciones aunque perdió la marca de Parrott en el gol bético antes de marcharse.

Eduardo Camavinga [5]: Bien en tareas defensivas, apoyando siempre en las ayudas como segundo hombre sobre todo ante las internadas de Antony e Isco pero sigue siendo poco fiable con la pelota en los pies. Al menos no se complicó.

Arda Güler [7]: El encargado de romper líneas en el Betis en un partido en el que, quizás por el calor, las ideas no abundaron. Tras una primera amarilla muy rigurosa, se jugó una segunda que era más clara al cortar una contra bética.

Jude Bellingham [4]: No tuvo tanta presencia como en los otros encuentros de este arranque de temporada y el Real Madrid lo notó. Valles evitó un nuevo gol de cabeza del futbolista inglés a balón parado.

Vinicius Jr. [4]: Mejor tirando desmarques que cuando intentaba regatear con el balón. Desperdició una ocasión clara aunque con poco ángulo al rematar al palo y le regaló un gol a Mbappé que este no aprovechó ni en dos ocasiones. Su mejor acción llegó con el penalti provocado en el descuento después de una gran asistencia a Carlos Espí en el tanto anulado.

Kylian Mbappé [1]: Estuvo fallón el delantero francés, sobre todo en una doble ocasión que le regaló Vinicius y en la que, con Valles batido, primero Natan y después Bartra le dejaron sin gol. Pecó de egoísta cada vez que recibió la pelota en zona de peligro y, tras un balón al palo en un centro-chut, terminó con el penalti que le paró Álvaro Valles.

Sustituciones de José Mourinho en el Betis-Real Madrid

Trent Alexander-Arnold [5]: Puso varios balones peligrosos al área del Betis en los que los zagueros locales se impusieron a los rematadores madridistas.

Bernardo Silva [4]: El equipo perdió consistencia cuando entró por Camavinga y en esos minutos llegó el tanto del Betis.

Yan Diomande [4]: Lo intentó por la banda derecha el futbolista marfileño pero esta vez no logró crear ninguna ocasión de peligro.

Carlos Espí [6]: Entró justo después del 1-0 en busca de que cazara algún balón en el área y se lució con una media chilena anulada por un ligero fuera de juego.

Álvaro Carreras [-]: Entró en los últimos minutos por un Cucurella ya fundido.