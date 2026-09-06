Kiat Lim, un día que no olvidará: tiene que llegar en bus, le pitan en Mestalla y gritan su padre

David Torres Valencia, 06 SEP 2026 - 17:08h.

Kiat Lim, presente en el Valencia-Barcelona ante los gritos de “Peter vete ya”

Mestalla se une para protestar contra Peter Lim y la directiva: unos dentro y otros fuera hasta el minuto 19

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El presidente del Valencia, Kiat Lim, presenció este domingo en Mestalla su primer partido de Liga desde que en marzo de 2025 asumió la presidencia del club, al acudir al encuentro ante el Barcelona horas después de aterrizar en València y fue pitado por todo el estadio. Fue un día para olvidar. Llegó al campo en el autobús de los jugadores para no levantar sospechas, pasó calor como todos los presentes en el estadio, vio como su equipo era abochornado por el FC Barcelona y, como era lógico, escuchó insultos y cánticos contra él, contra su padre, contra Corberán y contra el equipo.

Kiat Lim debuta en un día para olvidar

El vaciado de Mestalla tuvo un éxito relativo. La afición no siguió a la Curva Nord, que dejó prácticamente la totalidad de la grada de animación vacía hasta el minuto 19 y optó por protestar desde dentro. Los jugadores y Carlos Corberán fueron pitados al inicio del partido y los cánticos de “fuera, fuera” y “Peter, vete ya” fueron dirigidos al palco.

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Después llegar a Manises en un vuelo privado, fue directo al hotel de concentración del equipo y, seguidamente, a Mestalla. El hijo del máximo accionista del Valencia acudió al estadio en el propio autobús del equipo.

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Kiat Lim, el director general de fútbol Ron Gourlay y el director general Javier Solís bajaron del autobús junto al equipo, que fue recibido por parte de la afición con pitos y cánticos como “jugadores, mercenarios”.

Comentando con Laporta

El presidente del consejo de administración del club, sentado al lado el presidente del Barcelona, Joan Laporta, acudió por primera vez al palco presidencial en su actual cargo a principios de agosto en el Trofeu Taronja contra el Newcastle, donde escuchó en primera persona el cántico de “Peter, vete ya”.

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Su viaje a València se produce después del cierre de mercado y de la rueda de prensa del director general de fútbol, Ron Gourlay, tras la que varios colectivos de aficionados del Valencia han propuesto que los abonados del club no entren esta tarde a Mestalla hasta al menos el minuto 19 en protesta contra la gestión del máximo accionista al frente de la entidad.