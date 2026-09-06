David Torres 06 SEP 2026 - 15:02h.

35 grados al comienzo del partido y comunidad valenciana en alerta amarilla; Kiat Lim llegó con los jugadores

Colectivos valencianistas contra Lim piden no entrar en Mestalla en el partido del domingo

Compartir







ValenciaMestalla vive una tarde de reivindicación antes del Valencia CF-Barcelona. La Curva Nord ha trasladado a los alrededores del estadio su respaldo a Ceuta con una pancarta de grandes dimensiones en la que puede leerse “Ceuta se defiende”, acompañada por los colores de la bandera española.

El mensaje ha presidido la concentración de aficionados valencianistas en los momentos previos a un encuentro que llega marcado por la tensión deportiva y social. El Valencia recibe al Barcelona después de sumar un punto en las tres primeras jornadas y tras un inicio que ha encendido el ambiente alrededor del equipo de Carlos Corberán, que necesita reaccionar ante su afición, peto también de la directiva tras el mercado de fichajes y más sabiendo que Kiat Lim está en el palco.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

Protestas y reivindicaciones a la llegada del autobús con Kiat Lim

La protesta de la Curva Nord ya estaba anunciada. El grupo de animación confirmó que no entrará a Mestalla hasta el minuto 19 como muestra de rechazo a la gestión de la actual directiva. La intención es permanecer fuera del estadio durante los primeros minutos y acceder después de forma conjunta para recuperar la animación y apoyar al equipo. Eso sí, antes, el autobús del equipo fue recibido con gritos contra Cortberán y los jugadores... y contra Kiat Lim, que llegó en el autobús junto a los jugadores y el director general

El autobús del Barça, eso sí, fue desviado por una zona menos habitual para evitar incidentes. El encuentro, cabe recordar, ha sido designado de Alto Riesgo por la comisión Antiviolencia.

PUEDE INTERESARTE Kiat Lim está en Valencia antes de un duelo cargado de tensión en Mestalla contra el Barça

La reivindicación contra la gestión del club se mezcla así con un mensaje social que ha tomado protagonismo en la previa. “Ceuta se defiende” se ha convertido en una de las primeras imágenes de una tarde especialmente calurosa en Mestalla, tanto por las temperaturas como por el ambiente.

Todo ello sucede mientras el Valencia afronta un partido de máxima exigencia ante un Barcelona que llega líder y que, como explicó Corberán en la previa del encuentro, pondrá a prueba la capacidad de reacción de un equipo necesitado de puntos y de recuperar la confianza de su afición.

Y calor

Protesta, reivindicación y fútbol se dan la mano en los alrededores de Mestalla antes de que ruede el balón y todo bajo un calor bochornoso de 35 grados, agravado por el hecho de que se haya colocado un partido en Mestalla a las 16.15 horas.