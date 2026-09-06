Kiat Lim está en Valencia antes de un duelo cargado de tensión en Mestalla contra el Barça

David Torres 06 SEP 2026 - 10:04h.

Colectivos valencianistas contra Lim piden no entrar en Mestalla en el partido del domingo

Vino hace un mes y ya estuvo en Mestalla

Compartir







ValenciaEl presidente del Valencia CF, Kiat Lim, hijo del máximo accionista Peter Lim, ha aterrizado en Valencia pocas horas antes del Valencia-Barça, encuentro declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia y en el que diversos colectivos valencianistas han convocado a la afición para protestar contra su gestión y la de su directiva en el mercado de fichajes. Como siempre que viene a Valencia, su agenda es una incógnita, aunque está previsto que presencie en directo el primer encuentro tras un mercado de fichajes que ha generado mucha controversia entre la afición che.

Kiat Lim ha llegado esta misma mañana, acompañado por su hombre de confianza y ex del Valencia CF, Joely Lim tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva. El director general Javier Solís ha acudido a recogerlo al aeropuerto.

Protestas contra la propiedad

Kiat Lim visita Valencia después de haberlo hecho a principios de agosto y haberse estrenado como presidente en el palco. Llega, eso sí, cuando Varios colectivos de aficionados del Valencia han propuesto que los abonados del club no entren este domingo a Mestalla al encuentro ante el Barcelona en protesta contra la gestión del máximo accionista Peter Lim al frente de la entidad, al menos hasta el minuto 19 del choque. Kempes, la Curva Nord o Libertad VCF han secundado la medida para este sábado.

Si a finales de julio era Peter Lim el que volvía a Valencia siete años después de su última visita, ahora es su hijo el presidente Kiat Lim quien, en apenas un mes, ha visitado la ciudad en dos ocasiones. En la anterior acompañó al equipo a la visita a las obras del Nou Mestalla, a la Basílica y estuvo en Mestalla estrenándose como presidente. Ahora se espera que acuda a un Valencia-Barça caldeado por el ambiente en la grada y por la temperatura atmosférica.