David Torres 05 SEP 2026 - 14:17h.

Corberán anuncia la lesión de Foulquier y de Rioja

Carlos Corberán, con dos nuevas bajas afirma: "La plantilla quiere reivindicarse ante un Barcelona con una inversión descomunal"

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ValenciaEl Valencia CF ha completado este sábado su último entrenamiento antes de recibir al FC Barcelona con Luis Rioja nuevamente ausente del trabajo colectivo y la lesión de Foulquier, como ha confirmado Carlos Corberán. El extremo, que arrastra molestias en el tobillo, encadena tres sesiones sin ejercitarse junto a sus compañeros y su presencia este domingo en Mestalla queda seriamente comprometida. Rioja ya venía trabajando al margen durante la semana y Carlos Corberán lo deja fuera de la convocatoria.

El técnico del Valencia CF afrontará así el duelo ante el conjunto azulgrana con ocho bajas. A la ausencia de Rioja y Foulquier, confirmadas por el técnico, se suman las de Guido Rodríguez, Sadiq Umar, Justin De Haas y José Copete, todos ellos lesionados, además de Diego López y Sergi Canós, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación de larga duración.

La baja de Rioja, sobre todo, supone un contratiempo añadido para Corberán, especialmente por las alternativas que pierde en las bandas en un partido de máxima exigencia ante el Barcelona. El extremo había sido una de las opciones habituales del técnico, pero las molestias en el tobillo le han impedido completar con normalidad la preparación del encuentro.

Ocho bajas para recibir al Barcelona

De este modo, la lista de ausencias del Valencia CF para el encuentro de este domingo queda formada por Guido Rodríguez, Sadiq Umar, Justin De Haas, José Copete, Luis Rioja, Dimitri Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

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Corberán deberá volver a tirar de los jugadores disponibles para confeccionar un once condicionado por las bajas y afrontar un partido en el que el Valencia CF buscará dar continuidad a su inicio de temporada ante uno de los grandes favoritos al título. Completará la lista con canteranos. El último día trabajaron Panach, Mayol, Jaume y Aimar.

Convocatoria del Valencia CF para el FC Barcelona

Estos son los jugadores que ha citado Carlos Corberán para el partido contra el Dépor en Riazor

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Dimitri Foulquier

Centrocampistas: Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato y Otorbi

Delanteros: Hugo Duro, Umar Sadiq, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Jaume Durà, Mayol y Aimar Blázquez