David Torres 05 SEP 2026 - 12:00h.

Pepelu volvería al centro, si es así, Tárrega o Diakhaby serían los sacrificados y jugaría Dieng

Así está la enfermería del Valencia CF antes de recibir al Barcelona: Rioja, tampoco

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ValenciaCarlos Corberán prepara cambios para recibir al Barcelona. El técnico del Valencia CF ha movido piezas durante la semana en Paterna después del desastre de Riazor y con una enfermería que sigue condicionando sus decisiones. La principal novedad está en la defensa. Corberán ha probado con Pepelu como central, una solución que podría tener una consecuencia directa: César Tárrega o Diakhaby apuntan al banquillo. El centrocampista regresaría así a una posición que ya ha ocupado en otras ocasiones para completar una línea de cinco junto a Diakhaby y Arnau Martínez. Rioja, que este sábado volvió a no entrenarse, será baja. En la sesión participaron los canteranos Panach, Mayol, Jaume y Aimar que, salvo sorpresa, entrarán en la lista.

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Inventarse un nuevo Guido

El movimiento viene condicionado por las bajas, especialmente por la ausencia de Guido Rodríguez, que deja un hueco importante en la medular. Y ahí la solución parece clara. Con Pepelu retrasado a la defensa, Aliou Dieng sería el elegido para ocupar su puesto en el centro del campo siempre y cuando se decida a sacrificar a Tárrega o Diakhaby. El maliense acompañaría a Ugrinic y Javi Guerra, en una medular que tendría que afrontar el enorme trabajo que exigirá el partido ante el líder.

La fórmula permitiría a Corberán mantener el sistema de cinco defensas sin tocar demasiado el resto del equipo. El posible once del Valencia ante el Barcelona ya empieza a tomar forma, aunque el técnico todavía tiene unas horas para decidir.

Harvey Elliott apunta al debut

La gran novedad ofensiva será Harvey Elliott, pero de inicio. El fichaje estrella del Valencia ya trabaja con sus compañeros y apunta a disputar sus primeros minutos como valencianista, aunque todo indica que comenzará el partido en el banquillo. Sin Rioja, su presencia en el equipo es casi obligatoria a lo largo del choque.

El inglés se perfila como una alternativa para la segunda parte, mientras que el ataque estaría formado inicialmente por Sato y Danjuma.

Así, el posible once sería Dimitrievski; Gayà o Jesús Vázquez, Pepelu, Diakhaby o Tárrega, Arnau Martínez y Maffeo; Ugrinic, Dieng y Javi Guerra; Sato y Danjuma.

Corberán busca respuestas después del golpe de Riazor. Ante el Barcelona, el técnico prepara una pequeña revolución obligada por las circunstancias: Pepelu atrás, Dieng en la medular y Tárrega o Diakhaby como principales damnificados. Arriba, Danjuma parece el elegido.