Así está la enfermería del Valencia CF antes de recibir al Barcelona: Rioja, tampoco

David Torres Valencia, 04 SEP 2026 - 12:03h.

El técnico de Cheste tiene media columna vertebral del equipo lesionada

Rioja enciende la luz de alarma en Paterna antes del Barça

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El Valencia CF se reencuentra con su afición este domingo tras encajar, ante el Deportivo, su segunda derrota consecutiva. El equipo que dirige Carlos Corberán ecibe al Barcelona en esta cuarta jornada con su situación en el equipo ya en el aire. Solo tiene un punto el cuadro valenciano al que le espera, igual que en el curso anterior, una temporada complicada. Se espera un ambiente caldeado, con protesta incluida de la Curva Nord. Con el empate ante el Celta en el primer choque y dos derrotas seguidas espera al Barcelona con la amenaza de los puestos de descenso y además, con bajas que preocupan. Hoy se ha confirmado la casi segura ausencia de uno de los habituales.

Luis Rioja, sigue de baja y se lo perderá: así está la enfermería

El Valencia CF volvió a entrenarse este viernes en la penúltima sesión de trabajo antes del partido y lo hizo con la enfermería repleta y sin Luis Rioja, que confirma los peores presagios con su tobillo. A falta de 48 horas para el duelo, parece imposible que llegue a tiempo.

Por desgracia para Corberán no es el único afectado. En la sesión de este viernes para preparar la visita del Barcelona a Mestalla este domingo además de Rioja, fueron baja los lesionados Justin de Haas, José Copete, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Diego López y Sergi Canós.

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Por el contrario, Pablo Maffeo y Dimitri Foulquier, que se habían ejercitado al margen del grupo dentro de su proceso de recuperación, están disponible. Con todo, la noticia más destacada de la sesión fue el regreso del meta suplente Kayne Van Oevelen, que tuvo que retirarse el miércoles también con problemas en el tobillo como Rioja, y que, aunque el jueves ni salió al campo, el viernes se ha entrenado ya con absoluta normalidad y apunta a la convocatoria.