David Torres 05 SEP 2026 - 13:59h.

Anuncia las bajas de Foulquier y Rioja

Corberán medita un cambio de planes ante el Barcelona tras el desastre de Riazor sin Rioja

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ValenciaCarlos Corberán compareció este sábado en la previa del Valencia-Barcelona para analizar todos los detalles de un encuentro que se presenta a priori, complicado contra un rival intratable. De hecho, el Barça es la pesadilla del técnico che. De los cuatro partidos que se ha enfrentado a ellos, ha recibido 19 goles y ha anotado 4, sumando únicamente una victora que fue la temporada pasada, cuando sus jugadores se impusieron y ganaron con remontada incluida, pero no lo es menos que aquel Barcelona de Flick llegaba como campeón, sin necesidad de los puntos y sin posibilidad ya de alcanzar la cifra mítica de los 100 goles.

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Un Barcelona peligroso

El Barcelona, que se va a encontrar el Valencia de Corberán este domingo es un rival distinto que viene con el cuchillo entre los dientes, reforzado, sin apenas bajas y dispuesto a sumar tres puntos y, de paso ahondar en la herida futbolística que hay en Valencia. De hecho Lamine y Gabriel Jesús están en la lista. El técnico de Cheste lo sabe y así lo dijo en la previa del duelo: "El Barcelona, pues un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones, es un equipo que, pese a que viene de ganar LALIGA, que es el actual campeón de liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, en jugadores y eso hace que sea un equipo pues con las posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia y lo que la afición mañana quiere es ver al equipo competir. lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos por ejemplo la semana pasada y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla".

Foulquier y Rioja, bajas

Además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Es baja Luis Rioja?

Luego, por otro lado, en cuanto a las altas o las bajas del partido, Luis no ha podido entrenar, no ha podido completar ningún entrenamiento con el grupo, por lo tanto queda al margen, igual de que Sadiq, que también tiene una lesión que ya sabéis que le va a estar ausente durante varias semanas. Guido también sigue que ese proceso de recuperación, como De Haas, y es verdad que hoy Foulquier que había tenido un proceso gripal a principios de semana hoy ha sufrido una lesión durante el entrenamiento y tampoco va a estar en la convocatoria con respecto a la semana anterior.

¿Qué opina de David Otorbi?

La verdad que la ilusión que está desatando David en estos primeros partidos se salta es un chico que ya hizo la pretemporada el año pasado por nosotros que estuvo en muchas convocatorias la temporada pasada, pero es verdad que sin minutos quitando los minutos que jugó en Copa del Rey contra el Sporting de Gijón, que entró de cambio no recuerdo otros minutos y es un chico que ha hecho de nuevo la pretemporada de este año con nosotros todavía es joven, pero invita a ilusionarse y y la energía, la ilusión y la capacidad que tiene hace que lo que el jugador te da y te proyecta tú también lo sientes y cuando un jugador proyecta energía, ilusión y ganas, pues es más que bienvenido y es más que necesario porque necesitamos de todos esa ilusión, esas ganas, ese carácter para reivindicarnos y hacer en el campo las cosas de la mejor forma posible. Así que ojalá que David siga ayudándonos como tú dices, en de banquillo o inicio muchos partidos este año.

¿Qué canteranos se lleva?

A esos chicos hay que acompañarles para que cuando la oportunidad llegue el jugador esté preparado para aprovecharlo, porque las oportunidades tan importante es darlas como sentir que el jugador puede aprovecharlas y mañana completan la convocatoria Íker Córdoba, Mayol, Jaume Durà y Aimar, son jugadores que aparte de Otorbi, están trabajando con el primer equipo y jugadores que cuando uno los ve a entrenar le despierta a un nivel de ilusión que es muy importante y hay que seguir insistiendo en prepararlos, en trabajar con ellos para que esas oportunidades que pueden llegar en cualquier momento las merezcan por un lado y las aprovechen cuando lleguen.

¿Se adapta Harvey Elliott a su sistema o está trabajando para hacerle un hueco?

Yo creo que Elliot se adapta muy bien a los diferentes a las diferentes estructuras que como equipo trabajamos. Es un jugador que si juega por fuera, puede venir por dentro, a zonas interiores, es un jugador que tiene calidad para mí para recibir el pase de atrás y conectar con los cuales avanzados. Es un jugador que retiene el balón, que le gusta tener el balón, que bajo presión no siente presión y tener jugadores que juegan en zonas de presión, que bajo presión no siente presión es necesario para construir el fútbol.

Creemos que es una llegada interesante que va a mejorar los recursos ofensivos del equipo, es un jugador más por dentro y en esa zona que se desempeña más en la mitad derecha que la mitad izquierda y en esos espacios creo que nos puede ayudar a aumentar el nivel de fútbol ofensivo del equipo.

¿Es la temporada en la que Jesús va a tener más minutos que Gayà?

Más allá de los resultados obtenidos, yo estoy contento con el rendimiento de Jesús es un chico que nos ofrece posibilidades interesantes. Tener dos jugadores en esa posición, como Jesús y como Gayà hace que un entrenador esté muy tranquilo porque sabes que cualquier decisión es la buena porque juegas con cuentas con jugadores con capacidades muy altas diferentes, uno con unos matices y otro con otros, pero desde la experiencia tienes experiencia, tienes juventud, tienes pasión y deseo por ambos, tienes sentimiento del club por ambos y tienes opciones que son muy interesantes y necesarias para el equipo. , gracias.