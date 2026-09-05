Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 12:56h.

Corberán y Raphinha cara a cara: dos de los nombres propios en la caldera de Mestalla

El alemán valora el trabajo del jugador desde su llegada al conjunto blaugrana

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Durante la rueda de prensa previa al encuentro en Mestalla, Hansi Flick también tuvo tiempo de repasar algunos nombres propios del vestuario. Además de hablar del estado físico de Lamine Yamal y del nivel de la plantilla, también incidió en el gran trabajo que viene realizando Gabriel Jesús, último fichaje de Deco este verano. El técnico blaugrana asegura que el brasileño podría tener minutos ante el Valencia y aplaudió el buen trabajo que viene realizando en los entrenamientos desde su llegada.

"He disfrutado muchísimo lo que he visto en las últimas sesiones, me ha gustado. Quizá no está al cien por cien pero está listo para disputar algunos minutos y ayudar al equipo. Puede ser una opción para el partido de mañana, sobre todo en la segunda parte. Veremos cómo va el partido y ya decidiremos, pero me ha gustado cómo ha estado jugando. Con balón, con calma, ante la portería. Me ha gustado lo que he visto".

El gasto en fichajes y la posición de Raphinha

El mercado: "Lo decidimos juntos, estoy muy contento con la situación. Tras la salida de varios jugadores lo que hay que hacer es fichar a jugadores nuevos. Para mí no es fácil ver como hay jugadores que se desarrollan en La Masía y a veces hay que optar con jugadores de fuera para mejorar posiciones. Yo sé que todos los de La Masía tienen como sueño jugar para el Barça, pero al mismo tiempo hay que ser honestos con cada jugador. Todos tenemos grandes objetivos esta temporada. Somos el Barça, queremos ganar títulos. Era importante mejorar la calidad del equipo y creo que lo hemos hecho. Estoy muy contento con la situación actual. Los cambios son normales en la vida, en el fútbol, las cosas son como son y tenemos que seguir así. Estoy cien por cien convencido con lo que hemos hecho hasta ahora".

Raphinha de '9': "Cuando juega de extremo también hace un gran trabajo por el interior, entra muy bien. Ahora mismo está haciendo un trabajo fantástico. Es la mejor opción para nosotros ahora mismo en esa posición. Siempre digo que él es quien inicia la dinámica de presión. El resto de jugadores también tienen que estar centrados y lo están. Todos participan, defendemos bien desde la línea defensiva y esto es muy positivo, pero para mí Rafa a día de hoy es la mejor opción para esa posición".