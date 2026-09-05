David Torres Valencia, 05 SEP 2026 - 14:04h.

Ron Gourlay: "Sólo hace falta ver al equipo para ver que las decisiones que hemos tomado son correctas"

"El mercado ahora mismo es parte del pasado, me centro en los que tengo"

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Carlos Corberán pidió fichajes hasta el último día del mercado. El entrenador sabe que está corto de efectivos y que el Valencia CF se dejó sin reforzar su delantera, sin traer un central de jerarquía y algún extremo más. Sin embargo, Ron Gourlay, CEO de fútbol del club, en su rueda de prensa de análisis del mercado, dio por bueno al mercado, aseguró que tienen un buen equipo para luchar por los objetivos.

Gourlay aseguró que no siente vergüenza por la gestión realizada hasta ahora, pese a las críticas de parte de la afición. "No veo el motivo por el que debía sentirme avergonzado, he traído a ocho jugadores, avergonzado no me siento. Los aficionados entiendo que estén decepcionados, pero vamos a corregir esta situación. El Valencia necesita una persona fuerte y la tiene, de avergonzado nada. No me escondo de nadie", ha remarcado. "Sólo hace falta ver al equipo para ver que las decisiones que hemos tomado son correctas", dijo el CEO de fútbol que negó incluso que intentaran fichar a Marvin Ducksch y a Etta Eyong.

Carlos Corberán opina sobre el mercado de fichajes del Valencia CF

Era el momento de que Carlos Corberán diera su opinión al respecto. ¿Estás satisfecho con el mercado de fichajes? ¿Habrías reforzado más al equipo? ¿Echa de menos alguna salida más? Estas fueron sus respuestas.

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Una de las primeras cosas que dijo el rueda de prensa es que la palabra sin hechos se irritan. Ha acabado el mercado y mi pregunta es muy clara. Con el mercado que se ha hecho da para mejorar la temporada pasada.

El mercado ahora mismo ya es parte del pasado. Entonces, yo venir aquí yo con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de con lo que tenemos centrarnos en darlo todo. Y los que estamos a día de hoy somos los que tenemos que tener el deseo, la ilusión o la responsabilidad de devolverle esa ilusión al valentianismo. Ese sentimiento de orgullo valencianismo. Y eso lo vamos a hacer con lo que estamos, no con los que podría o deberían de haber venido o no. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestra afición.

¿Te hubiera gustado que hubieran venido más jugadores?

Yo las necesidades que percibo en un club las trato siempre de forma privada, las hago llegar a los responsables del departamento, tanto posiciones como perfiles o nombres o lo que uno entienda que es la forma de llegar al club a poder reforzarse. A partir de ahí esas conversaciones quedan de forma privadas y mi objetivo y mi compromiso con mi trabajo es el es ayudar al equipo a sacar el máximo rendimiento y en eso es como tenemos que estar centrados.

El club debe de plantearse cubrir una baja como la de Sadiq

¿El club se planteó reforzarse tras la baja de Sadiq?

Siempre que hay cualquier inconveniente de ese tipo, de un jugador que se van a perder un jugador que va a perderse varias semanas con el grupo, siempre el club debe de plantearse eso y nuestro objetivo está con los que estamos suplir cualquier tipo de inconveniente a la hora de no contar con cualquier compañero y dando un paso adelante, los que estamos es la forma que tenemos de poder cubrir la necesidad que siempre se genera cuando pierdes a un futbolista de la plantilla durante un espacio de tiempo.

Usted como entrenador del Valencia cree que la plantilla está completa, está contento con el mercado.

Yo la opinión que tengo sobre la plantilla siempre le ha hecho sentir al club de la necesidades que teníamos y a partir de ahí el club con limitaciones o posibilidades que tiene, confecciona la plantilla y yo me centro sacar el rendimiento de plantilla. Lo importante no es lo que podría o debería haber sido lo importante es el compromiso de lo que estamos y somos el Valencia club de fútbol Y los que estamos y somos somos los que tenemos la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor a nuestra afición. Así que mi foco está exactamente en ese punto.