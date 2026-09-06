LALIGA devuelve al Valencia CF a su cruda realidad: bajas, llega el campeón que ahora sí da miedo

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Joaquín Caparrós lo resumió hace ya doce años con una comparación tan gráfica como futbolera: "Jugar contra el Barça es como ir al dentista". Lo dijo en 2014, cuando entrenaba al Levante, para explicar esa sensación de sufrimiento que acompaña a cualquiera que se enfrenta a un equipo acostumbrado a tener el balón, someterte y hacerte correr detrás de él durante muchos minutos. Este domingo, el Valencia CF tiene una pequeña diferencia: el dentista no espera en su consulta, viene a casa. El FC Barcelona aterriza en Mestalla dispuesto a examinar a un Valencia todavía en construcción y condicionado por las bajas, pero que sabe que tiene en su estadio el único escenario capaz de convertir una visita aparentemente incómoda en una tarde de pesadilla para el visitante. Porque ante el Barça toca apretar los dientes, minimizar errores, resistir cuando el balón sea azulgrana y esperar que Mestalla haga el resto.

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Con bajas y Mestalla encendido contra Lim y la directiva

Sin embargo, el Barça se encontrará un Mestalla encendido contra la propiedad tras la última rueda de prensa de Ron Gourlay después del mercado de fichajes. De nuevo, las ambiciones de la grada chocan contra la tacañería de la propiedad. El panorama, tras disiparse el polvo del mercado, hay que sumar como sea y la empresa no será sencilla porque el Valencia CF se ha quedado corto en su limpieza del vestuario y no se ha reforzado suficiente, dejando a Corberán vendido.

Y además el Valencia CF está con bajas. Sin Sadiq, sin Guido Rodríguez, sin Pablo Maffeo, sin Copete, sin Rioja con un punto de nueve posibles y con la afición nerviosa. Mientras el Valencia CF se despereza del mercado de fichajes, la competición devuelve a los de Corberán a su dura realidad que pasa por recibir al vigente campeón que, además, está en forma.

Un Barcelona que llega con todo: Gabriel Jesús, Lamine...

El Valencia CF recibe este domingo en la cuarta jornada de Liga al Barcelona en Mestalla, donde la temporada pasada, es cierto, cortó con una victoria en la última jornada una pésima racha contra el equipo culé. Pero es que el Barça llegaba sin jugarse nada a Mestalla y con el título en el bolsillo.. Ahora los de Flick dan miedo. Y es que, el Barcelona, vigente campeón de LaLiga, ha empezado el campeonato lanzando un aviso serio. El conjunto de Hansi Flick ha arrasado al Elche con un 0-5, superó al Athletic por 2-0 y acaba de golear al Rayo Vallecano por 5-2, para situarse con pleno de nueve puntos y 12 goles marcados en tres jornadas. El dato que más impresiona es la facilidad con la que genera y convierte ocasiones: Raphinha ya suma cinco tantos y Lamine Yamal también ha empezado a marcar diferencias. Eso sí, el 5-2 ante el Rayo demuestra que no es un equipo invulnerable atrás, aunque el Barça llega a Mestalla con una velocidad de crucero que, por ahora, da miedo. Y además, viene con todas sus figuras incluyendo a Lamine y a Gabriel Jesús.

¿Fue un espejismo lo del año pasado?

Pues parece que sí, fue un hecho aislado. No en vano, antes de la victoria por 3-1 de la pasada temporada, llegó precedida por una racha de seis años sin ganar en la competición regular a los catalanes. La última victoria del equipo valencianista como local ante el equipo culé databa de la temporada 2019-20, el 25 de enero de 2020, en un partido en el que el equipo de Albert Celades ganó al de Quique Setién gracias a los goles de Jordi Alba, en propia puerta, y Maxi Gómez. Justo antes de la pandemia.

Desde entonces, el Valencia encadenó tres derrotas seguidas, un empate por 1-1 y una derrota por 1-2 con Rubén Baraja en el banquillo valencianista y el debut de Hansi Flick hasta que en la pasada jornada 38 acabó con su mala racha con un 3-1.

No se jugaban nada, ahora el título ya se pelea

El Barcelona visitó Mestalla el 23 de mayo de 2026 como campeón de Liga y, sin posibilidad de llegar a los cien puntos, sin nada en juego más allá que cerrar una buena temporada con victoria mientras que el equipo de Corberán llegaba, después de certificar la permanencia, noveno con 46 puntos, a dos de distancia de la séptima plaza.

El Valencia CF se jugaba Europa y remontó para cortar las goleadas con Corberán (19-1)

Los valencianistas necesitaban ganar al equipo culé, que llegaba después de días de celebraciones, y esperar que no ganaran ni Getafe, séptimo con 48 puntos, ni el Rayo Vallecano, octavo con 47, para clasificarse para la Liga Conferencia.

El Valencia remontó el tanto inicial de Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez. El equipo hizo los deberes, pero sus rivales también y el equipo de Carlos Corberán se quedó sin opciones de volver a competición europea seis años después.

Al menos, el entrenador valencianista se quitó la espina de poder ganar a un rival que, bajo su dirección, había goleado al Valencia con un contundente 18-1 en tres partidos entre Liga y Copa del Rey.

El balance de los 91 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el estadio de Mestalla es de 31 victorias para el Valencia, 23 empates y 37 victorias para el Barcelona.