Alineaciones confirmadas de Valencia CF y FC Barcelona en la jornada 4 de LALIGA EA SPORTS

David Torres 06 SEP 2026 - 15:08h.

Novedades en los dos equipos: Otorbi debuta como titular, Lamin está listo

Hansi Flick desvela el estado físico de Lamine Yamal para Valencia al no entrenar: "Tuvo un dolor, ya veremos"

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ValenciaLa posibilidad de acentuar el liderato y abrir brecha con el Real Madrid, derrotado ante el Betis el viernes, alienta el compromiso del Barcelona que visita este domingo Mestalla (16:15 horas) para enfrentarse al Valencia, al que tiene tomada la medida y contra el que mejores resultados ha cosechado con Carlos Corberán en el banquillo. Mientras el Barcelona es líder, el Valencia es decimoséptimo en la clasificación, solo ha sido capaz de sumar un punto y marcar un gol en las tres primeras jornadas con una última derrota dolorosa contra el Deportivo en Riazor en la que, además, se marcó dos goles en propia. El mal momento deportivo, el controvertido cierre del mercado y la rueda de prensa del director general de fútbol Ron Gourlay han elevado la tensión y varios colectivos valencianistas han pedido entrar a partir del minuto 19 como protesta hacia la directiva y el máximo accionista Peter Lim.

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El once titular del Valencia CF

El míster valencianista, no podrá contar con Guido Rodríguez, Justin de Haas, Sadiq Umar, Luis Rioja, José Copete y Diego López, además de la baja de última hora de Dimitri Foulquier, deberá elegir entre el sistema con cinco defensas o cuatro. Lo que estaba claro, como así ha sido, es que la derrota de Riazor iba a tener consecuencias. La novedad en la lista es el mediapunta inglés cedido del Liverpool Harvey Elliott que será suplente. El canterano Otorbi es la gran novedad.

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El Valencia CF finalmente saldrá con : Dimitrievski, Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez, Ugrinic, Dieng, Otorbi, Javi Guerra y Danjuma.

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El once titular del FC Barcelona ante el Valencia CF

El Barça viajará a Valencia, recibirá el miércoles al Feyenoord en el estreno de la Liga de Campeones, volverá viajar a Valencia, donde el domingo 13 se medirá al Levante, y recibirá el 16 de septiembre al Racing de Santander. Por todo ello, Flick ha empezado a distribuir aun más los minutos de una plantilla extensa. El técnico esperó a ver cómo evoluciona Lamine Yamal, que se ha entrenado este sábado al margen por una contusión. De todos modos el delantero viajó a la espera de poder ser alineado. El caso es que el técnico alemán ha hecho rotaciones en su equipo.