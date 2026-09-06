David Torres Valencia, 06 SEP 2026 - 10:49h.

Corberán lo elogió en la previa, podría ser titular, es el único canterano que ha jugado con el de Cheste

A falta de fichajes, Otorbi se gana otra oportunidad: lo ven desde el banquillo hasta la grada

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“Otorbi ha dejado buenas sensaciones. He visto hoy un rendimiento muy bueno de Otorbi, y eso es importantísimo. Sumar jugadores de la Academia es importantísimo, como Jaume Durà también y ojalá sigan trabajando como lo están haciendo. Ver jugadores del VCF Mestalla en el primer equipo, ayudando, es una buena noticia para todos. Los minutos de hoy demuestran que tenemos un chico de mucho futuro, joven con virtudes de desequilibrio y potencia muy interesantes y hay que aprovecharse de eso”, decía Carlos Corberán el pasado 25 de agosto tras la derrota contra el Betis. Este sábado, en la previa contra el Barça (vídeo superior) insistía en la idea. “La ilusión que está desatando es alta. Ya estuve durante la pasada temporada con nosotros, aunque con pocos minutos. Todavía es joven, pero invita a ilusionarse- La energía e ilusión que tiene hace que lo sientas. Necesitamos de todos esa ilusión, ganas y carácter de reivindicándonos. Ojalá que siga ayudándonos”, resumía. Era la confirmación de un secreto a voces: el Valencia CF, como informó ElDesmarque, no iba a dejar salir a David Otorbi cedido porque cuenta con él y porque cada vez tiene más opciones de entrar en la rotaciones.

David Otorbi, el único que pasa el corte

El insuficiente mercado de fichajes che ha facilitado que David Otorbi tenga minutos en las dos primeras jornadas y, aunque ha llegado Harvey Elliott al ataque, no es su posición, por lo que sigue contando en los planes del cuerpo técnico. De hecho, es el único que ha contado esta campaña de momento y, con Iker Córdoba, el canterano que está más cerca

Otorbi tuvo diez minutos contra el Real Betis en Mestalla, dónde regresaba tras no jugar ni un minuto en LALIGA desde agosto de 2024 con Baraja dónde logró el hito histórico de ser el jugador más joven en debutar en LALIGA en toda la historia del Valencia CF.

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¿Carrilero por Rioja?

Con Corberán repitió ante el Deportivo, cuando salió por Luis Rioja, que todavía sigue lesionado y es baja contra el FC Barcelona. Y es que, aunque Otorbi tenga ficha del filial por edad (lleva el dorsal 27) es un futbolista del primer equipo a todos los efectos. Entra en las listas, trabaja con los mayores y en el Trofeo Naranja fue, junto a Íker Córdoba, presentado como los demás. La necesidad de refuerzos en caso de Otorbi puede ser virtud.

Esta semana, con Rioja KO y Maffeo saliendo de una lesión incluso tiene posibilidades de ser titular o de tener muchos minutos.