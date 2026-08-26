David Torres 26 AGO 2026 - 18:01h.

Ante la falta de extremos, el joven futbolista cumplió en su estreno en LALIGA

Quién es David Otorbi, el debutante más joven de la historia del Valencia CF que acaba de renovar cinco años

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Valencia“He visto hoy un rendimiento muy bueno de Otorbi, y eso es importantísimo. Sumar jugadores de la Academia es importantísimo, como Jaume Durà también y ojalá sigan trabajando como lo están haciendo. Ver jugadores del VCF Mestalla en el primer equipo, ayudando, es una buena noticia para todos. Los minutos de hoy demuestran que tenemos un chico de mucho futuro, joven con virtudes de desequilibrio y potencia muy interesantes y hay que aprovecharse de eso”, decía Carlos Corberán al acabar el partido contra el Real Betis que su equipo perdió.

El extremo derecho David Otorbi disputó 8 minutos pero fueron suficientes para que el respetable y las redes sociales se llenaran de elogios y mensajes de esperanza hacia el extremo de 18 años, el jugador más joven en toda la historia en debutar con la camiseta del primer equipo. Muchos piden, ante la falta de fichajes y claridad arriba, que el futbolista tenga más oportunidades en el futuro y lo cierto es que el jugador, que fue presentado como integrante del primer equipo en el Trofeo Naranja, se había planteado salir en busca de unos minutos que aquí no tiene. Sin embargo, sin Ramazani, con Diego López lesionado y pocos efectivos arriba, el Valencia CF no escucha ofertas por él.

Apenas lleva 135 minutos en la élite, pero la desesperación de la grada hace que se coja a un clavo ardiendo

Corberán le ha dado muchos minutos en pretemporada (347) y, aunque no debutó hasta la segunda jornada, parece que, mientras no lleguen titulares, podría entrar en la rotación. Ayer salió a pesar de que Rioja ya está recuperado de sus molestias y cuando el equipo prescindió de cinco defensas.

David Otorbi llama la atención ante la desesperación de la grada

Mientras tanto, la desesperación de la afición viendo como su equipo no ha marcado ningún gol en los dos primeros partidos de LALIGA y es inoperante en ataque, hace que cualquier destello sea suficiente para que la grada busque dónde agarrarse. Eso se une a la constante petición a Corberán de que utilice canteranos para suplir las carencias que ahora tiene el equipo y que el propio Corberán destacaba en sala de prensa. “En la parte ofensiva veremos las posibilidades para incorporar a un jugador o jugadores. El foco está en el ataque. Tenemos que dar ese paso en las opciones ofensivas, pero mientras tanto está en nuestra responsabilidad dar el mejor nivel posible en ataque”, y ahí Otorbi en seis minutos (lleva 135 en la élite repartidos en seis partidos durante los dos últimos años desde que se estrenó con Baraja) se presenta como una alternativa a falta de otras opciones.