David Torres 06 SEP 2026 - 16:20h.

Dentro del estadio, gritos contra Peter Lim y "fuera, fuera"

Colectivos valencianistas contra Lim piden no entrar en Mestalla en el partido del domingo

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ValenciaVarios colectivos de aficionados del Valencia CF propusieron que los abonados del club no entraran este domingo a Mestalla al encuentro ante el Barcelona en protesta contra la gestión del máximo accionista Peter Lim al frente de la entidad, al menos hasta el minuto 19 del choque. Además, se reclamó que durante el encuentro se dirijan las protestas "al palco" y que se combinen con los ánimos al equipo después de un mercado de fichajes que señala a Lim y a Gourlay y deja vendido a Corberán. La defensa del CEO de fútbol del mercado este jueves y la presencia de Kiat Lim, que llegó por sorpresa a la ciudad, no hicieron más que caldear unos ánimos que estaban ya alterados. De hecho, ya a la llegada del autobús hubo pitos contra el Valencia CF, los jugadores e indirectamente contra Kiat Lim, que viajaba dentro.

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Citados a pitar fuera y dentro

En un comunicado, la Curva Nord 10 anunció que tras una votación entre sus socios han decidido "como muestra de rechazo a la gestión del club y en contra de la actual directiva" protestar en las puertas de acceso a la Grada de Animación hasta el minuto 19 del encuentro, un guiño al año de creación del club, que fue 1919 y que habitualmente se utiliza para protestar contra Peter Lim. Además, invitaban al resto de aficionados a secundar la iniciativa, algo que ya ha recibido las primeras muestras de apoyo. La iniciativa fue rápidamente secundada por Libertad VCF, principal grupo de oposición a Peter Lim, y Mario Kempes, leyenda del Valencia CF, entre otros colectivos.

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Fuera hubo gritos contra Peter Lim, contra Corberán y contra los jugadores; pero también dentro. Gritos contra Peter Lim, pidiendo que se vaya y "fuera, fuera"

Mestalla semi vacío hasta el minuto 19

Y la protesta tuvo éxito. La grada de animación (fondo sur el estadio), dónde se ubica la Curva Nord, se quedó vacía mientras sus integrantes cantaban y protestaban fuera. En otras partes del campo había huecos y sillas vacías, impropios de un Valencia-Barça que es uno de los partidos que más afición concitan habitualmente. De hecho, a partir del minuto 19, las protestas arreciaron contra el palco pero ya con todo el aforo completo.

Y explosión en el 19

Con el regreso de la Curva Nord, Mestalla, que ya había criticado a Peter Lim tras ver dos goles en contra (uno anulado) se animó. "Peter Lim, hijo de p..." Fue su grito de presentación. Luego llegó el "Peter vete ya" coreado por todo el campo.; por supuesto con el 0-2 fue Corberán, los jugadores y la directiva los señalados.