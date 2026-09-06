Unos dos mil valencianistas protestan tras el Valencia-Barça y esperan a los jugadores a la salida de Mestalla

David Torres 06 SEP 2026 - 19:24h.

Protestas antes, durante y después del partido

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

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ValenciaMiles de valencianistas protestaron contra Peter Lim, la directiva, los jugadores tras la dura derrota contra el FC Barcelona que ridiculizó al Valencia CF. Mestalla ha vuelto a mostrar su hartazgo con la propiedad del Valencia este domingo, coincidiendo con la visita del Barcelona. La Curva Nord, integrada en la Grada de Animación, ha decidido permanecer fuera del estadio hasta el minuto 19, como gesto simbólico por el año de fundación del club, y entró al recinto entre cánticos contra Peter Lim. "Peter Lim, hijo de puta", ha sido uno de los gritos dirigidos al máximo accionista del Valencia durante su entrada a Mestalla. La protesta ha adquirido un significado especial por la presencia en el palco de Kiat Lim, hijo de Peter Lim y presidente del club, que ha asistido por primera vez a un partido de Liga desde esa posición.

La iniciativa de vaciar la grada hasta el minuto 19, promovida por la Curva Nord y Libertad VCF, no ha sido secundada por el conjunto de la afición, que ha ocupado las localidades del estadio. Aun así, las protestas contra la propiedad han continuado desde dentro.

Todo estalla al final

Con todo, el punto álgido de la protesta llegó al final, cuando unos dos mil aficionados se concentraron en la Avenida de Suecia (Vídeo superior) para estallar contra todos, desde Peter Lim hasta los jugadores pasando por Corberán y la directiva. Ron Gourlay, Javier Solís y el técnico, ninguno se salvó de la debacle. El autobús del equipo salió por una zona distinta a la habitual para evitar más conflictos y fuertemente escoltado por la policía.

Los jugadores declinaron hacer declaraciones en zona mixta y salieron por una zona diferente a la normal, mientras que en la Avenida de Suecia ya se habían disuelto los aficionados, que estuvieron gritando hasta poco antes de la rueda de prensa de Carlos Corberán. El divorcio cada vez es más grande