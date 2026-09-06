Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

Protestas constantes contra la propiedad, la directiva, el entrenador y los jugadores

Mestalla se divide para protestar contra Peter Lim y la directiva: unos dentro, otros fuera hasta el minuto 19

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El Valencia CF fue goleado y humillado por el FC Barcelona y, además, ante su presidente, Kiat Lim, que se estrenaba en el palco en un partido oficial y en un día que no olvidará. Los vigentes campeones se gustaron y recrearon en medio de protestas constantes contra la directiva, Peter Lim, contra Carlos Corberán y la plantilla y demostrar que son firmes candidatos al título. Lamine y Fermín en la primera mitad y Raphinha, Pedri y de nuevo Lamine en la segunda parte, le endosaron una nueva manita a Corberán que, en cinco partidos contra el Barça ha encajado 24 goles y sólo ha marcado tres. Durísimo. Con todo, lo peor es que el Valencia lleva un punto en cuatro partidos, ya está en descenso y el divorcio con su afición es patente e irreconciliable.

A los cinco minutos, el plan del Valencia CF había saltado por los aires

De inicio, Carlos Corberán revolucionó su once titular con jugadores poco habituales como el canterano David Otorbi y Dieng. El plan era claro: 1-5-4-1 aguantar como fuera y salir a la contra pero duró 5 minutos, los que Lamine tardó en encontrar un hueco y batir con clase de vaselina a Dimitrievski. Dos minutos después, volvió a recibir el balón y, libre de marca, anotó el 0-2. Por fortuna para los locales fue anulado por el VAR, pero ahí estalló todo.

La afición del Valencia CF está harta. Recibía al Barcelona en esta cuarta jornada con su situación en el equipo ya en el aire. Solo tenía un punto el cuadro valenciano al que le espera, igual que en el curso anterior, una temporada complicada y más después de un mercado de fichajes insuficiente. El CEO de fútbol, que hasta la fecha había pasado de puntillas por las críticas del respetable, se puso en el foco tras su defensa del mercado de este jueves. Además se le ocurrió venir a Kiat Lim y, claro, todo estalló. Con la Curva Nord fuera como señal de protesta, los de dentro se bastaron para gritar "Pete vete ya" y "Corberán dimisión"

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Mestalla responde a Gourlay y señala a Corberán y a losjugadores

Y es que si las palabras de Gourlay cayeron como un jarro de agua fría y Mestalla contestó, peor fue lo del entrenador del Valencia, que se reencontraba con su afición tras encajar, ante el Deportivo, su segunda derrota consecutiva. Con el empate ante el Celta en el primer choque y dos derrotas seguidas, el Barcelona olió la sangre y desnudó el sistema che.

El regreso de la Curva incrementó las protestas y el Valencia CF, que había tenido dos oportunidades, volvió a pecar de debilidad defensiva para ver el 0-2 de Fermín. De nuevo, Corberán dimisión fue la celebración

Tras el descanso, poco o nada cambió. Los ánimos fueron apagándose con el 0-3. Casi no había fuerzas ni para protestar. El Barcelona jugaba con el Valencia CF como quería y Raphinha, a placer, marcaba entre fallos e imprecisiones de los de Mestalla.

El carrusel de cambios del Valencia no aplacó los ánimos ni las ganas de un Barça que veía como en el 78, Pedri hacía el 0-4. De nuevo muy fácil, con paredes, sorteando defensas del Valencia que parecían juveniles ante un Barça muy superior. Había salido Gayà, Elliott (que dejó algún detallito), Diakhaby se fue ovacionado y aplaudido, pero poco reseñable, ante un vendaval llamado Barça que desnudó todas y cada una de las vergüenzas del Valencia.

Por salir, salió hasta Hugo Duro, al que la Curva Nord le pitó mientras el Barça hacía lo suyo: 0-5 de Lamine Yamal tras romper el fuera de juego Gayà.

Pañolada final

La pañolada y los pitos al final del partido ganaron al hastío tras un manotazo de los que duelen. Hubo para todos, para Corberán, el gran señalado, pero también para los jugadores y para la directiva. La herida sangra.