David Torres 06 SEP 2026 - 17:56h.

El Valencia CF llegó al partido con ocho bajas

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ValenciaMouctar Diakhaby llega al límite al duelo ante el Barcelona. El central guineano vuelve a estar en el centro de las decisiones de Carlos Corberán después de un verano en el que el Valencia CF había diseñado un plan específico para dosificar sus minutos. El problema es que las lesiones de otros defensas han obligado al técnico a acelerar un regreso que debía ser mucho más progresivo. En el 63 dijo basta, se tiró al suelo y no pudo seguir. Corberán hizo debutar a Íker Córdoba y el central, que era capitán, se marchó ovacionado por Mestalla. Además de las carencias, el Valencia llegaba al duelo con ocho bajas y, a falta de la exploración médica, Diakhaby puede ser la novena.

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Diakhaby se ha perdido 79 de los últimos 114 partidos de LaLiga por lesión, un dato que explica la necesidad de controlar sus cargas. Su vuelta estaba siendo cuidadosamente administrada, pero la lesión de Justin De Haas y la ausencia de José Copete han dejado a Corberán prácticamente sin alternativas.

El francés ya ha acumulado una importante carga de minutos desde su regreso y el partido ante el Barça supone otra prueba de fuego. Corberán necesita dosificarle, pero las circunstancias competitivas apenas le dejan margen. El técnico incluso ha trabajado con Pepelu como posible solución para reducir la exigencia sobre el central.

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Íker Córdoba, una alternativa conocida

Y ahí aparece Íker Córdoba como recurso de emergencia. El canterano ya sabe lo que es jugar con el primer equipo y en LaLiga. Su debut oficial llegó ante el Parla Escuela en la Copa del Rey, el 26 de noviembre de 2024 ahora

Su estreno en LaLiga llegó posteriormente ante el Espanyol, el 18 de diciembre de aquel año, cuando Rubén Baraja le dio entrada en el tramo final. Por tanto, ante el Barça no estaría ante su primera experiencia en Primera, sino ante una nueva oportunidad en un escenario de máxima exigencia.

Ahora Córdoba vuelve a aparecer en el horizonte de Corberán por necesidad. El francés no puede seguir jugando al límite, pero el técnico tampoco dispone de demasiadas alternativas en una defensa castigada por las lesiones. La gestión de sus minutos será una de las claves en el futuro inmediato: proteger a Diakhaby sin desarmar al equipo