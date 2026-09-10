LaLiga desvela el límite de coste de plantilla: el Real Madrid es líder con amplia ventaja y el Sevilla, colista

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LaLiga ha desvelado este jueves el límite de coste de plantilla de cada uno de los 40 clubes de las dos principales categorías del fútbol español, ya que hay dos filiales en Segunda. Una tabla donde se establecen los límites de cada entidad una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes y en la que destacan, una vez más, tanto el Real Madrid como el FC Barcelona, con una amplia mayoría sobre el resto.

El Real Madrid supera los 832 millones de coste de plantilla, mientras que el Barça ocupa la segunda posición con 582 millones, a bastante distancia de los blancos. El tercer lugar, en un segundo escalón, lo ocupa el Atlético de Madrid, cuyo límite es menos de la mitad de sus vecinos: 361 millones.

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El tercer escalón lo ocupan el Villarreal (170 millones), el Real Betis (142 millones), el Athletic (139 millones) y la Real Sociedad (137 millones), cuatro clubes que están llamados a pelear por las competiciones europeas. A partir de ahí, hay un gran escalón con respecto al resto de clubes que está liderado, curiosamente, por el Valencia.

El lado opuesto de la tabla lo lidera el Sevilla, colista con sólo 20 millones de límite de coste de plantilla, lo cual explica a la perfección su compleja situación a la hora de fichar en el mercado. Le sigue de cerca el Málaga (33 millones), mientras que clubes como el Alavés (43) o el Levante (45 millones) deberían estar llamados a pelear por la permanencia si nos atenemos a esta particular tabla.

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La clasificación de LaLiga, según el límite de coste de plantilla