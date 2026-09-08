Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 13:36h.

El club ha 'invertido' más de 20 millones de euros en las resoluciones de contratos de jugadores que no cuentan

Del Nido Carrasco hace balance del mercado: "Nos hemos dejado la vida"

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El Sevilla FC de los últimos años se ha visto afectado por un grave problema con la masa salarial de la plantilla. Los esfuerzos del club, especialmente en el mercado de fichajes recién finalizado, ha ido encaminado a adaptar los sueldos que paga a los que puede pagar y, especialmente, a que todo el dinero empleado en la plantilla deportiva esté en el campo y vistiendo la camiseta sevillista.

En la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, José María del Nido Carrasco, ha explicado la política del club en este aspecto, la reducción de los gastos que ha generado la entidad y, sobre todo, el fin al túnel de los salarios inasumibles para la entidad. “Teníamos que buscar una plantilla más eficiente, en la que todo el dinero que gastemos lleve la camiseta del Sevilla. Esperamos que esta temporada sea la última que esa circunstancia ocurra”, resumía el mandatario.

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En román paladino. El coste de plantilla deportiva del Sevilla de este año asciende a los 72 millones de euros -13 menos que el año pasado-, incluyendo 66 ‘kilos’ para la plantilla inscribible y otros seis para la no inscribible, donde entran los costes de todos los jugadores y técnicos de la entidad que no son del primer equipo. Sin embargo, la madre del cordero está en el dinero que el club ha tenido que ‘invertir’ para dar salida a los jugadores que estaban descartados y cuyos sueldos pesaban como una losa en la masa salarial. Véase, Joan Jordán, Rafa Mir, Tanguy Nianzou, Fede Gattoni o Adriá Pedrosa. No se descarta que Fabio Cardoso encuentre un destino en los mercados que aún quedan abiertos, si bien el club se niega a pagarle la totalidad del contrato que le queda como solicitaba el futbolista.

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El club ha perdido en las resoluciones de contratos una cifra aproximada de 20 millones de euros, de modo que realmente compite con una plantilla de un valor que ronda los 50 millones de euros. Sin embargo, se le puede considerar como una inversión que ha abierto un hueco importante en el límite salarial que concede LALIGA, de aproximadamente 11 millones de euros. A partir de ahí, han empezado a funcionar las fórmulas imaginativas de José Ignacio Navarro y compañía, capaces, por ejemplo, de firmar a Youssouf Fofana en el tramo final del mercado asumiendo un porcentaje mínimo del coste anual del jugador, sobre un 8%. La otra cara de la moneda.

Alivio en la tesorería pero no en el LCPD

Ese dinero, eso sí, será el último año que se invierta en jugadores que estaban tan amortizados que han tenido que buscar una salida, de modo que ayudará a partir de la 2027/28 a cuadrar el balance de tesorería, que para el ejercicio actual está estimado en estas en un déficit mínimo de unos cuatro millones de euros que se podría enjugar con alguna venta antes del próximo 30 de junio o en función de otros ingresos. No obstante, estos jugadores que ya no son propiedad del Sevilla, no abrirán hueco en el Límite de Coste de Plantilla de la próxima temporada.

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Mientras tanto, este jueves está previsto que LALIGA haga oficial los límites salariales de los clubes, y se conocerá una cifra del Sevilla que no deja de ser orientativa mientras esté excedido. La meta es llegar a la norma del 1:1, el club trabaja para ello, pero no esperan que se produzca en los mercados más cercanos. Ese proceso podría acelerarlo una ampliación de capital que difícilmente asumirían los actuales gestores, de modo que depende de que se produzca la venta de la propiedad del club o no.