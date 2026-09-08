Algunas imágenes del entrenamiento del Betis ayer en Lille

En directo, el Betis regresa a la Champions League 21 años después: todas las novedades
Un día grande para el equipo y su afición: todos volverán a escuchar el himno de Händel
Posibles alineaciones del Lille - Betis
Los aficionados verdiblancos volverán a escuchar el himno de Händel. Sí. Ya tenían ganas: el Real Betis Balompié regresa a la Champions League 21 años después. El de este martes, a partir de las 21:00 horas, será uno de los partidos más especiales de la década para el beticismo, que por segunda vez en su historia jugará en la máxima competición continental. Un reto tan exigente como ilusionante que arranca hoy en Francia frente al Lille de Davide Ancelotti.
En ElDesmarque te contamos en directo, minuto a minuto, todo lo que rodea al Betis en este día especial.
Cómo ver el primer partido del Betis en la Champions League
Horario y canal de televisión
El partido entre Lille y Real Betis se disputa este martes 8 de septiembre a las 21:00 h (horario peninsular) en el Estadio Pierre-Mauroy. El encuentro podrá seguirse en televisión a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, ambos disponibles en la plataforma Movistar Plus. Además, podrás seguir toda la información del duelo a través de la web de ElDesmarque.Ir a la noticia
¡¡Muy buenos días!!
En ElDesmarque vamos a hacer un seguimiento al Real Betis el día que vuelve a jugar en la Champions League tras 21 años. ¡¡Arraaancamos!!