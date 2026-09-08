Algunas imágenes del entrenamiento del Betis ayer en Lille

María Trigo 08 SEP 2026 - 11:20h.

Un día grande para el equipo y su afición: todos volverán a escuchar el himno de Händel

Posibles alineaciones del Lille - Betis

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Los aficionados verdiblancos volverán a escuchar el himno de Händel. Sí. Ya tenían ganas: el Real Betis Balompié regresa a la Champions League 21 años después. El de este martes, a partir de las 21:00 horas, será uno de los partidos más especiales de la década para el beticismo, que por segunda vez en su historia jugará en la máxima competición continental. Un reto tan exigente como ilusionante que arranca hoy en Francia frente al Lille de Davide Ancelotti.

En ElDesmarque te contamos en directo, minuto a minuto, todo lo que rodea al Betis en este día especial.