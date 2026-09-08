Horario, canal y cómo ver el primer partido del Betis en la Champions League

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 SEP 2026 - 11:01h.

Toda la información sobre cómo y dónde ver la vuelta del conjunto sevillano a la Copa de Europa

La versión del Betis sobre qué tiene o qué le pasa a Ez Abde

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El Real Betis afronta uno de los partidos más esperados de su calendario con el objetivo de trasladar a Europa el buen momento con el que ha comenzado la temporada. Los de Manuel Pellegrini visitan al Lille en el Estadio Pierre-Mauroy en la primera jornada de la fase liga de la Champions League, apenas unos días después de vencer al Real Madrid. Será la primera prueba continental para un equipo que llega con confianza y que quiere empezar con buen pie su camino entre los grandes de Europa.

El Real Betis llega lanzado a su estreno europeo

El equipo de Manuel Pellegrini afronta el encuentro con nueve puntos de doce posibles en LALIGA. Las victorias ante Real Sociedad, Valencia y Real Madrid han reforzado las sensaciones de un conjunto que solo ha cedido ante el Levante en un encuentro que acabó 5 a 2 para el conjunto granota. Además, Troy Parrott, el fichajes estrella para la delantera verdiblanca, llega con la confianza por las nubes después de marcar el tanto del triunfo ante el Real Madrid. El delantero irlandés fue decisivo en La Cartuja y buscará repetir en su estreno europeo. Enfrente estará un Lille que también llega después de ganar después de vencer al Toulouse por 0-1 gracias a un gol de Ayase Ueda, un recién llegado que apunta a ser uno de los jugadores a seguir del equipo dirigido por Davide Ancelotti.

¿Cuándo y dónde ver el Lille - Betis?

El partido entre Lille y Real Betis se disputa este martes 8 de septiembre a las 21:00 h (horario peninsular) en el Estadio Pierre-Mauroy. El encuentro podrá seguirse en televisión a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, ambos disponibles en la plataforma Movistar Plus. Además, podrás seguir toda la información del duelo a través de la web de ElDesmarque. Un enfrentamiento que abre para el Betis una exigente fase de liga en la que cada punto va a ser importante para alcanzar los puestos de playoff. Los verdiblancos quieren aprovechar su buen momento y comenzar su aventura europea con una victoria a domicilio.