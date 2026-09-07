Enfado de José Bordalás tras la polémica expulsión de Zaid Romero: "No se nos trata..."
El técnico del Getafe, disgustado: "No es justo"
Rajada de Giráldez tras empatar en Getafe: "Muy enfadado, pollos sin cabeza"
Nadie contento en el Coliseum. El Getafe CF y el RC Celta de Vigo han firmado este lunes un empate (1-1) que no deja satisfecho a ninguno de los dos entrenadores. Claudio Giráldez se mostró "muy enfadado" en sala de prensa por no imponerse en un partido marcado en la última media hora por la polémica expulsión de Zaid Romero, que vio dos tarjetas en dos faltas y provocó, a su vez, el enfado posterior de José Bordalás por el criterio arbitral.
La expulsión de Zaid Romero en el Getafe-Celta
Dos faltas hizo Zaid en todo el partido. Dos amarillas vio. La primera a los 55 minutos, tras un pisotón en campo contrario mientras salía de su zona de confort. La segunda, apenas 12 minutos más tarde tras una entrada a ras de césped sobre Hugo González.
Lo cierto es que la suma de las dos acciones no parece merecedora de expulsión. Tampoco por acumulación, pues sólo hizo esas dos faltas. Y aún así, también es cierto que, teniendo amarilla, se arriesgó demasiado con la segunda entrada al borde de la frontal.
José Bordalás, enfadado: "No es justo"
Tras el partido, a Bordalás le preguntaron por la actuación arbitral. Y una vez más, volvió denunciar una disparidad de criterio contra el Getafe: "No es esta temporada, llevo muchas temporadas así. Tampoco son acciones agresivas, no son acciones que diga que merece la expulsión. Son expulsiones que tampoco creo que sean del todo justas. Es evidente que nosotros no se nos trata de la misma manera", protestó.
Antes, en la respuesta anterior, ya dejó caer que estaba disgustado: "Esas dos faltas creo son las únicas que ha hecho Zaid Romero. Es cuanto menos extraño que dejen a un equipo con uno menos por dos faltas sin aparente peligro, porque no es un jugador que haya hecho muchas faltas y por reiteración a veces se sacan ese tipo de tarjetas. Cuanto menos, extraño", insistió.