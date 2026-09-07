La versión del Betis sobre qué tiene o qué le pasa a Ez Abde

Álvaro Borrego 07 SEP 2026 - 19:19h.

Pellegrini habló de sus molestias en la rodilla, aunque su ausencia obedece a un proceso febril; en principio debería estar para la visita al Villarreal

Pellegrini lo deja claro: "La Liga siempre va a tener una importancia mayor"

Compartir







Ez Abde es una de las grandes ausencias del Real Betis para su regreso a la Champions League dos décadas después. El marroquí ha sido una de las bajas de una convocatoria en la que sí están tanto Gio Lo Celso como Dani Ceballos y Diego Conde, lo que deja a Aitor Ruibal -con la salvedad de Diego Llorente- como el único lesionado de la plantilla. Sobre la enfermería fue cuestionado este lunes Manuel Pellegrini, quien dejó ciertas dudas sobre el estado físico del extremo africano, recién saliendo de su lesión en la rodilla, aunque la razón principal de su ausencia, al menos según la versión del club, era muy distinto.

"No está al cien por cien recuperado. Es una lesión de rodilla que es complicada porque molesta muchísimo pero esperamos que en los próximos días pueda estar al cien por cien", decía Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo contra el Lille. Sin embargo, y aunque haya que tener precaución con esos problemas de rodillas, la ausencia de Ez Abde obedece a que aún anda renqueante de un virus o proceso febril que lo ha debilitado y los servicios médicos han optado por no forzar. Según las fuentes consultadas, el extremo debería estar disponible para la visita al Villarreal del próximo lunes.

Con las bajas por problemas físicos de Diego Llorente y el marroquí Ez Abde, el duelo en tierras francesas cuenta con el aliciente de la vuelta a una lista de Dani Ceballos tras su regreso al Betis nueve años después de su marcha al Real Madrid y que podría tener sus minutos junto al argentino Giovani Lo Celso, recobrado de sus molestias tras sus vacaciones después de jugar el Mundial.

Troy Parrot, autor del gol de la vitoria bética ante el Real Madrid, será la referencia en punta de los de Pellegrini, quien introducirá rotaciones en su once sin perder identidad ni intensidad y consciente de lo mucho que se juega su equipo en su vuelta a la Liga de Campeones.