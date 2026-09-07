Jornada 4 y segundo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Arranca la trituradora de los banquillos de Segunda

Corea del Sur contrata a Robert Moreno... ¡para seis partidos!

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La trituradora de LaLiga Hypermotion empieza a funcionar. Y que sólo se han disputado cuatro jornadas. No hay mayor trabajo de riesgo que dirigir a un equipo de la Segunda División del fútbol español, donde el curso pasado hubo nada menos que 17 entrenadores despedidos a lo largo de la temporada.

El nuevo ejercicio ha empezado con la misma tónica. Y es que el CD Eldense anunció este domingo la destitución de Claudio Barragán, algo que pilló por sorpresa a propios extraños tras empatar en casa ante uno de los favoritos al ascenso como el RCD Mallorca.

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Barragán se marcha de Elda tras firmar sólo 2 puntos en cuatro jornadas, pero es que su calendario inicial ha sido realmente complejo: 3-0 en Almería, 2-2 en casa ante el Cádiz, 1-0 en Leganés y 0-0 ante el Mallorca. Ese empate ante el cuadro balear el pasado sábado provocó la destitución de Barragán el domingo, con sólo cuatro partidos disputados y pese a ser hace apenas tres meses uno de los grandes artífices para devolver al Eldense a LaLiga Hypermotion, pues hablamos de un equipo recién ascendido.

Nada de eso ha importado a la directivamente del cuadro alicantino, que se ha mostrado agradecida por "su trabajo, compromiso y dedicación" y destacó que el técnico ha sido "parte de la historia reciente de nuestra entidad".

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¿Cuántos entrenadores se han destituido en LaLiga Hypermotion?

Quizá lo más sorprendente de todo es que ni siquiera se trata del primer técnico que deja su cargo en este inicio de curso. Y es que apenas tres días antes de que se disputara el primer partido, el Cádiz CF anunció la salida de Imanol Idiakez para dar paso a Albert Celades, que por contra ha firmado ahora un paupérrimo inicio de curso con tres empates y una derrota y cuya figura ya empieza a estar en entredicho.