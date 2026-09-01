Corea del Sur contrata a Robert Moreno como seleccionador... ¡para seis partidos!

Dirigirá seis partidos, cuatro de ellos amistosos, antes de que la Federación decida su futuro

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Robert Moreno vuelve a los banquillos. Tras un año en el paro, el español se ha convertido en el nuevo seleccionador de Corea del Sur... de manera interina. Y es que la Asociación de Fútbol de Corea ha anunciado que el catalán dirigirá inicialmente seis partidos, con la opción de mantenerse en el cargo hasta la Copa Asiática 2027 dependiendo de los resultados.

La junta directiva de la KFA aprobó la contratación de Robert y de otros cinco integrantes de su cuerpo técnico, todos ellos españoles, para cubrir el puesto que permanecía vacante desde el Mundial 2026 tras la controversia que rodeó la elección en 2024 del anterior seleccionador, Hong Myung-bo, cuyo nombramiento fue cuestionado por falta de transparencia y por irregularidades en el proceso detectadas por el Ministerio de Deportes.

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Ahora, en cambio, el proceso ha sido mucho más transparente. Su contratación supone la primera vez que la KFA elige al seleccionador masculino mediante una convocatoria pública, decantándose por un técnico que firma un contrato de sólo tres meses, hasta el 27 de noviembre.

Robert Moreno, en principio, sólo dirigirá seis partidos, cuatro de ellos de carácter amistoso. Tras ello, la Federación evaluará su trabajo con la posibilidad de ampliar su contrato hasta la Copa Asiática de Arabia Saudí, que se disputará a principios de 2027.

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La carrera del catalán en los banquillos ha estado marcada por su salto a la selección absoluta de España, cuando tuvo que sustituir a Luis Enrique tras el fallecimiento de su hija. Su salida provocó una gran controversia y un enfrentamiento público con el asturiano. Posteriormente, dirigió 13 partidos al Mónaco, 29 partidos al Granada y firmó por el Sochi, hasta ahora su mayor aventura, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Llevaba un año sin equipo.