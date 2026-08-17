Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 13:02h.

El Barça mueve ficha y tantea a Viktor Gyökeres para la delantera como opción si no viene Julián Álvarez

722 partidos a sus espaldas con la camiseta blaugrana

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La actualidad en el mercado de fichajes siempre llega de la mano de los movimientos que se producen en cada plantilla sobre el terreno de juego. Poco se habla de los banquillos, aunque hay veces que ciertos movimientos pueden sorprender. En este caso, el Barcelona ha cerrado la vuelta a casa de un exfutbolista que marcó una época antes de poner rumbo a Estados Unidos. Hablamos de Sergio Busquets.

Tal y como informa Fabrizio Romano, periodista especializado en deportes, Sergio Busquets firma un nuevo contrato con el Barcelona y se convierte en entrenador asistente de Juliano Belletti en el filial. Trabajará junto a él mientras sigue con el proceso para obtener su licencia como entrenador.

El comunicado del Barcelona

Sergio Busquets se incorpora desde este lunes en el Barça Atlètic como técnico asistente. La leyenda azulgrana se integra en el equipo de trabajo de Juliano Belletti para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos al conjunto azulgrana mientras realiza el curso de entrenador.

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De esta forma, Busquets vuelve al Club tres años después de poner punto y final a su etapa como jugador del primer equipo. Después de 15 temporadas defendiendo la camiseta del Barça, el de Badia del Vallès continuó su trayectoria en el Inter Miami, donde jugó dos temporadas y media antes de anunciar su retirada de los terrenos de juego.

La trayectoria de Sergio Busquets en el Barça ocupa un lugar privilegiado en la historia del Club. Formado en La Masia, el centrocampista llegó al primer equipo en la temporada 2008/09 y, desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de la historia azulgrana.

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Elegancia, inteligencia y una extraordinaria capacidad para interpretar el juego definieron el fútbol de Busquets, considerado uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia. Su lectura táctica, la precisión en el pase y la capacidad para dar sentido al juego desde su posición le convirtieron en una figura única dentro del fútbol mundial.

Con 722 partidos con la camiseta del Barça, Busquets es el tercer jugador con mayores participaciones de la historia del Club. Su palmarés también es un reflejo de su magnitud: 32 títulos, con 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.