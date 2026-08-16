Celia Pérez 16 AGO 2026 - 19:49h.

El técnico valoró lo que queda tras el duelo ante el Basilea

Deco se planta por la alternativa a Julián Álvarez y se le complica el fichaje del delantero

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El Barcelona ha pasado con nota una nueva prueba de pretemporada antes de afrontar el inicio de competición. El cuadro culé ha goleado al Basilea en el St. Jakob-Park en un duelo que ha supuesto el estreno goleador de dos de las caras nuevas: el alemán Karim Adeyemi, que abrió la cuenta visitante, y el belga Jesse Bisiwu, autor de un doblete. A pesar de las buenas sensaciones aún queda trabajo por delante en la agenda de la dirección deportiva, que afronta una intensísima recta final de un mercado de fichajes del que Hansi Flick ha señalado que aún podría llegar algún fichaje más.

"Puede que todavía nos falte algo; lo veremos esta semana. Lo más importante es la forma en que entrenamos. Tenemos que trabajar duro para mantener el nivel de las temporadas anteriores", ha declarado.

Sus declaraciones llegan en medio de las negociaciones del Barça con el Manchester City para incorporar a Rodri Hernández y en la búsqueda de un delantero centro tras la marcha de Robert Lewandowski y más recientemente de Ferran Torres al PSG.

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Respecto al amistoso en tierras suizas, el técnico germano ha apuntado que fue "una prueba más" en la preparación del equipo, que ya está "concentrado en el primer partido (de LaLiga) contra el Elche".

Sin embargo, antes del estreno liguero del próximo domingo, el Barcelona recibirá el próximo miércoles al Al Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou en el Trofeo Joan Gamper.

En cualquier caso, a Flick lo que le preocupa es llegar en un estado de forma suficiente para batir al Elche, pues en su día ya avisó que el equipo no estará en un punto óptimo hasta finales de septiembre.

"No es tarea fácil, ya que muchos jugadores se han incorporado hace poco", ha recordado el técnico del conjunto azulgrana, consciente de que la disputa del Mundial le obliga a disponer de una plantilla que ahora mismo se entrena y compite a distintas velocidades