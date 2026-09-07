María Trigo 07 SEP 2026 - 06:59h.

Flick lo elogió en rueda de prensa y los contertulios debatieron largo y tendido

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El FC Barcelona se impuso de forma clara y contundente al Valencia CF. Una nueva goleda que convierte al equipo de Hansi Flick en los líderes indiscutibles de LALIGA EA SPORTS. Hablando de liderazgo, tras el encuentro, el entrenador alemán dejó muy claro que el líder del Barça es Rodri Hernández, aunque acabe de llegar. Unas palabras que han sorprendido mucho a los contertulios de El Chiringuito, que han debatido largo y tendido del tema tal y como se puede ver en el vídeo superior.

Tras escuchar en inglés las palabras de Flick sobre Rodri, Cristobal Soria se acordó del fichaje frustrado del centrocampista por el cuadro madridista y Josep Pedrerol le contestó de forma clara: "Este debate ya lo hicimos en verano y Mourinho, en su entrevista exclusiva en El Chiringuito, explicó que lo llamó dos veces y que tenía dudas. Creo que lo que dice el Flick es llamativo, pero creo que los que son madridistas no creen que el Madrid sea lo que tú pides. Arrodillarse ante Rodri, el Madrid no puede arrodillarse ante nadie. La visión que tienes tú no es la que tienen los madridistas, el Madrid no se arrodilla ante nadie. Lo explicó Mourinho muy bien y el madridismo lo entendió perfectamente".

Más debate sobre Rodri

Tras ese inicio, el debate no frenó. En general se preguntan por qué saca Flick lo del líder sin que le pregunte nadie, por qué el Barcelona cuando al principio no lo quería, decide ir a por el fichaje de Rodri Hernández o por qué su entrenador lo pone ocmo líder antes que a Raphinha (al que ha elegido como capitán), Pedri o Lamine Yamal. Precisamente, la influencia que Rodri puede tener sobre el joven canterano azulgrana es una de las claves de todo. "El Barcelona es uno de los equipos más jovenes y Rodri es de los que te da una colleja. Es un futbolista con una fachada un poco introvertida, con un perfil interior e nel vestuario que tiene mucho más carácter de que pensamos", comentó Juanfe Sanz, por ejemplo.

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