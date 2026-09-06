Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 19:26h.

Un choque fortuito entre Rodri y Eric García acaba con una desgraciada lesión y el cambio de Hansi Flick

El técnico repasa varios nombres propios de su equipo

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Hansi Flick compareció ante los medios para analizar la goleada del Barcelona ante el Valencia en Mestalla. El técnico alemán se mostró satisfecho y feliz por el gran partido de su equipo y por la contundencia tanto en defensa como en ataque. Destacó el gran papel de Fermín, desveló el estado físico de Lamine Yamal y puso en valor todo lo que aporta Rodri al equipo más allá de su trabajo en la medular.

"Estamos contentos de que esté en nuestro equipo. También puedes ver todo lo que hace con el balón, todo lo que hace sobre el terreno de juego. Tiene sentido. Le da estructura al equipo en ataque con el balón, pero también sin él".

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La rueda de prensa de Hansi Flick

La victoria: "Hoy creo que hemos hecho un partido fantástico. Ha sido casi perfecto, porque hemos controlado, hemos sido dominantes y esto es lo que quiero del equipo. Se trata de controlar el partido y después intentar encontrar espacios y lo hemos hecho".

El estado físico de Lamine Yamal: "Ayer entrenó por separado, lo probó y no tuvo ningún problema. Creo que está bien. También podemos ver que siempre está implicado cuando presionamos, cuando estamos defendiendo. Estamos muy conectados".

La importancia de Fermín: "Tiene mucha energía, mucha intensidad en su juego. Está dentro del área, cerca del área, es muy peligroso. Siempre presiona e intenta recuperar el balón, está bien. A veces me gustaría más que también controlara un poco más el balón".

Un delantero puro: "Normalmente necesitamos un nueve de verdad. Eso está claro, pero al final tenemos muchísima calidad en ataque y en el centro del campo. Todo el mundo puede marcar goles, así que también estoy contento de que Pedri González haya marcado un gol hoy".