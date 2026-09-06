Joaquín Anduro fan, 06 SEP 2026 - 10:12h.

Flick valora la posibilidad de contar con Koundé como central

Hansi Flick resuelve la duda con Lamine Yamal y viaja a Valencia con una gran novedad en el Barça

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El FC Barcelona vuelve a la acción este domingo con la visita a Mestalla para medirse al Valencia buscando ampliar su ventaja en el liderato de LALIGA EA Sports con varias dudas entre las que se encuentra Lamine Yamal por su estado físico. Además, Hansi Flick sigue a vueltas con un once titular en el que podría repetir Jules Koundé ya sea como lateral o como central tal y como confirmó el técnico alemán en sala de prensa este sábado.

El mercado de fichajes ha acabado para el Barça sin que llegase un nuevo central a la plantilla en una posición en la que se ha marchado Ronald Araujo y esto abre la puerta para que el francés regrese al eje de la zaga. Esa fue la zona donde destacó en el Sevilla antes de que Xavi le recolocara como lateral diestro por exigencias del guion y tanto Flick como Deschamps continuaran con esta idea a pesar del enfado inicial del jugador.

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Después de que Eric García se asentase como lateral derecho titular en el Barcelona y Joao Cancelo pueda volver a ese costado por la irrupción de Espart, Jules Koundé tiene muchas posibilidades de volver a jugar en el eje de la zaga durante esta temporada. De momento ha alternado en los tres partidos disputados hasta la fecha, partiendo desde la banda frente al Rayo en el único partido en el que jugó como titular.

Hansi Flick reconoce la posibilidad de Koundé de nuevo como central

Hansi Flick ha probado con Koundé de nuevo como central en los últimos entrenamientos y así explicaba esta posibilidad en sala de prensa: "Lo que puedo decir de Jules es que es un profesional increíble. Está la situación de de que no empezó la temporada con el resto del grupo pero este es un reto para él y tiene que competir aunque lo da todo en los entrenamientos, es muy competitivo. Y, por supuesto, también he hablado con él de la posibilidad de jugar como central. Sé que él prefiere jugar más como central porque en la primera temporada con nosotros jugó a un enorme nivel. Queremos volver a verle jugar a ese nivel y le vamos a ayudar a que alcance su mejor nivel. Ese es nuestro trabajo".

"Por ahora, en cada una las posiciones tenemos opciones fantásticas y siempre se trata del bien del equipo. No se trata de un jugador o de mí, se trata del equipo siempre. Así que siempre decidimos qué es lo mejor para el equipo en cada momento. Obviamente, estas decisiones puede cambiar en un segundo o en función de cada partido. Pero, al final, lo que yo he visto de Jules es que está trabajando muy duro cada día y que quiere llegar a su máximo nivel", finalizó el entrenador del Barça.