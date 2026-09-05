Hansi Flick resuelve la duda con Lamine Yamal y viaja a Valencia con una gran novedad en el Barça

Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 19:23h.

Hansi Flick ya ha dado su lista de convocados para jugar este domingo en Mestalla

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Hansi Flick ya ha resuelto la gran duda del Barcelona antes de viajar a Valencia. Lamine Yamal estará con el equipo en Mestalla después de que su presencia se hubiese complicado durante la mañana de este sábado. El extremo azulgrana no se entrenó con sus compañeros en la última sesión previa al encuentro y se quedó trabajando en el gimnasio, lo que disparó las dudas sobre su disponibilidad para la cuarta jornada de LALIGA. Finalmente, el internacional español forma parte de la convocatoria de 24 futbolistas que ha confeccionado el técnico alemán para el duelo de este domingo.

La situación de Lamine ya había centrado buena parte de la rueda de prensa de Flick. El entrenador explicó que el atacante había recibido un golpe y que "tenía un dolor", aunque trató de rebajar la preocupación al asegurar que no se trataba de un problema grave. Flick dejó entonces abierta la posibilidad de que jugase ante el Valencia y explicó que hablaría con él antes de tomar una decisión definitiva. "Ha entrenado fuerte y todo está bien, ya veremos mañana. Tuvo un dolor por un golpe y pensamos que era mejor que entrenase por separado. Después de la sesión dijo que estaba bien. Espero que viaje y obviamente podría jugar mañana", explicaba el alemán.

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La convocatoria de Hansi Flick para Mestalla

La convocatoria deja, además, una gran novedad: Gabriel Jesus aparece por primera vez en una lista del Barcelona desde su llegada al conjunto azulgrana. El delantero brasileño, fichado procedente del Arsenal, ya completó los entrenamientos del jueves y viernes con el grupo y ha recibido el visto bueno de Flick para viajar a Mestalla. El alemán ya había avanzado que el atacante todavía no está al cien por cien físicamente, pero que podía tener algunos minutos si el desarrollo del encuentro lo permite. Su presencia en la lista supone, por tanto, la posibilidad de asistir al estreno del brasileño con la camiseta azulgrana.

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Así, el Barcelona afrontará su visita al Valencia con Lamine entre los convocados y con Gabriel Jesus como principal novedad. El extremo despeja, al menos parcialmente, las dudas que generó su ausencia en el entrenamiento, aunque su titularidad todavía queda pendiente de la decisión de Flick. El técnico también recupera a Gavi, que vuelve a una convocatoria después de superar el problema físico que le había apartado de las últimas jornadas; también es novedad la presencia de Dominik Livakovic.