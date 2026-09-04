El surrealista momento en el que confunden a Raphinha con Keroli

Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 15:54h.

A la salida del entrenamiento, Keroli recibió críticas al ser confundida por Raphinha

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Hay confusiones que duran un segundo y otras que se convierten en una escena difícil de olvidar. En este caso, el parecido físico, el peinado y la nacionalidad brasileña jugaron una mala pasada a varios aficionados del Barcelona que aguardaban a las puertas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para rascar alguna fotografía o autógrafo con alguno de sus ídolos. Cuando un coche abandonó las instalaciones, todos dieron por hecho que quien iba dentro era Raphinha... pero no.

La confusión viral de varios aficionados

Todo comenzó cuando el coche de Kerolin abandonó las instalaciones. Los seguidores, convencidos de que dentro se encontraba Raphinha, rodearon el vehículo para pedirle fotografías y autógrafos. La situación llegó a tal punto que una aficionada se colocó delante del coche y le recriminó que no se detuviera: "¿Qué te cuesta pararte dos minutos? Mira cómo está esto de gente". Ante la insistencia de la señora y dejando una preocupante imagen de cómo no hacer las cosas, la brasileña bajó la ventanilla y puso fin al malentendido con una respuesta que ya se ha convertido en el protagonista del vídeo: "Yo no soy Raphinha, soy mujer".

La escena todavía tuvo un último giro. Una vez aclarado que no era Raphinha, algunos aficionados llegaron incluso a confundirla con Vicky López, provocando las risas de la propia Kerolin antes de marcharse. La protagonista del surrealista episodio es uno de los nuevos fichajes del Barça femenino.

La delantera brasileña, de 26 años, llegó este verano procedente del Manchester City y firmó hasta 2030, en una operación cercana a los 1,5 millones de euros que la convirtió en el fichaje más caro de la historia de la sección femenina.