Pedri defiende el plan de Hansi Flick junto a Rodri y niega la polémica: "Es muy cómodo"
Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)
El jugador agradece a la afición del Valencia la ovación
Tras la goleada del Barcelona al Valencia, Pedri fue el primero en pasar por los micrófonos de Movistar para analizar la victoria de su equipo y el gran partido de los suyos. El canario volvió a ser líder en el centro del campo y aportó ofensivamente con el cuarto gol para el conjunto blaugrana. Además, zanjó la polémica y los comentarios que decían que compartir pareja con Rodri en la medular le perjudicaba.
Pedri aseguró que jugar junto a Rodri le beneficia y para nada le perjudica. Además, comentó que con el paso de las jornadas la conexión irá a más. "Siempre se dice que no es cómodo jugar con Rodri, pero es muy cómodo jugar con él, pocas veces le ves perder un balón, nos vamos a entender muy bien y con más partidos nos vamos a entender aún mejor y creo que va a ser espectacular".
La valoración de Pedri
Poderío ofensivo del Barcelona: "Siempre la gente quiere jugadores que metan 40 goles, pero tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, gente que puede jugar arriba, por lo que gol no va a faltar este año".
Ovación de Mestalla: "Agracerle a todos que te aplaudan en un campo del rival, siempre es muy bonito, desearle suerte para la temporada. Siempre vamos a por todos los títulos, ahora aún más".