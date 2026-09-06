Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 18:17h.

Un choque fortuito entre Rodri y Eric García acaba con una desgraciada lesión y el cambio de Hansi Flick

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

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El Barcelona logró un imponente triunfo sobre el Valencia en Mestalla que comenzó a cuajar desde muy pronto. Los tantos de Lamine Yamal, Fermín y Raphinha dejaron sentenciado un encuentro en el que el conjunto blaugrana fue superior de principio a fin para seguir como líder indiscutible en LALIGA EA SPORTS tras la cuarta jornada.

A continuación ponemos nota a la actuación de los jugadores del Barcelona ante el Valencia en Mestalla:

Joan García (7): Dejó el arco a cero en el primer tiempo con dos paradas impresionante. No sufrió nada en el segundo acto.

Cubarsí (9): Muy certero al corte en acciones de peligro del Valencia. Frenó las llegadas más claras del conjunto che en la primera parte

Gerard Martín (7): Sin sufrimiento en defensa. Abortó a la perfección cualquier intento de llegada del Valencia por el centro.

Eric García (S.C.): Una lesión le obligó a abandonar el partdo alrededor de la media hora. Sin problemas hasta la desafortunada acción.

Xavi Espart (7): Sufrió poco por banda, pese a que las pocas llegadas del Valencia se produjeron por los costados.

Rodri (7): Equilibrio, control y pausa al juego del Barça. Precisión sobresaliente en los pases.

Pedri (9): Hizo lo que quiso con el balón en sus pies. Dirigió el juego del partido y dio inicio a muchas acciones de peligro de su equipo. Redondeó la tarde con el cuarto gol del conjunto blaugrana.

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Fermín (9): Visión periférica para sacarse de la chistera pases de ensueño. Asistencia sublime para el primer gol de Lamine Yamal. Anotó el 0-2 con un potente disparo dentro del área.

Lamine Yamal (9): Definición de cine para abrir el partido en Mestalla. Protagonista en la inmensa mayoría de acciones de peligro del Barça. Una vez más, aportación esencial en ataque. Remató su partidazo con un doblete.

Anthony Gordon (8): Preciso en la asociación con sus compañeros, aunque algo menos protagonista en las acciones ofensivas. Se dejó ver con más frecuencia en el segundo tiempo.

Raphinha (8): Pese a que no fue el protagonista de otras ocasiones, también logró ver portería para seguir sumando a su cuenta personal.

Cambios

Koundé (6): Entró para suplir a Eric García y, como acostumbra, cumplió a la perfección en su posición favorita. Sin problemas ante el ataque che.

Christensen (S.C.).

Bernal (S.C.).

Adeyemi (S.C.).

Dani Olmo (8): Entró e influyó de inmediato en el encuentro. Asistencia a Pedri para el 0-4 y a Lamine para el 0-5.

Gabriel Jesús (S.C.).