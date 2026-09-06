Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 16:58h.

Las tres operaciones de Deco tras el mercado de fichajes con un peligro de 55 millones para el Barça

El jugador lesionado se marchó lamentándose de la desafortunada acción

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Con el partido encarrilado para el Barcelona tras los goles de Lamine Yamal y Fermín, se produjo una de las acciones más desafortunadas de la tarde. La acción, además, se produjo en un saque de esquina favorable al Valencia. Rodrigo Hernández y Eric García chocaron de manera fortuita en tareas defensivas y el central blaugrana tuvo que marcharse lesionado con problemas en su tabique nasal, una lesión por la cual ya tuvo que estar un tiempo jugando con máscara.

De forma automática pidió el cambio y Hansi Flick dio entrada a Koundé al terreno de juego mientras Eric se marchaba lamentándose de tan desafortunada acción.