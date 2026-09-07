Joaquín Anduro 07 SEP 2026 - 00:57h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

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El Valencia CF ha caído este domingo con estrépito ante el FC Barcelona por 0-5 en un encuentro marcado por las numerosas protestas contra la propiedad y la directiva valencianistas y por la mala imagen que han dejado los de Carlos Corberán sobre el terreno de juego. El conjunto che se queda así como colista de LALIGA EA Sports y los colaboradores de El Chiringuito han lamentado que se haya llegado a esta situación en el vídeo de la parte superior de la noticia.

Mientras Josep Pedrerol recordaba la emoción, intensidad y goles de los partidos entre los de la capital del Turia y los de la ciudad condal en épocas pasadas, Alfredo Duro definía así lo que había visto en Mestalla por parte del equipo local: "Eso es otra época. Está mal tener que hablar de la debilidad de un equipo pero es que el Valencia es un equipo impropio de Primera División y del nivel que ha sido siempre el Valencia".

"Es un equipo que juega sin confianza, aparte de que un gol tan pronto, si hubiera sido más tarde pues todavía, al equipo le saca del partido. De la mínima idea que tengan les saca por completo. Y es un equipo que carece de cualquier elemento básico hoy día: agresividad, confianza, criterio futbolístico... era un balón arriba a ver si Danjuma la pilla. Nada más", sentenció el colaborador de El Chiringuito.

Álex Silvestre, también duro con el partido del Valencia

A esas palabras se sumó un valenciano como Álex Silvestre que, además de destacar el mérito del Barça, señaló que el Valencia salió "a que no le humillen": "El Barça es verdad que es ahora el equipo más completo con muchos automatismos, juegan de memoria... es un equipazo. pero es que el Valencia hoy no ha salido a empatar o a no perder, es que ha salido a que no le humillen. Tú, cuando sales a que no te humillen, seguramente te humillen".

"El Barça lleva 25 goles marcados al Valencia en los últimos cinco partidos. 25 goles. Es una barbaridad. El Valencia, ahora mismo, es un equipo muerto y hoy lo ha demostrado", recordó el periodista mientras Carles Fité destacaba lo que había hecho bien el Barcelona este domingo en Mestalla.

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